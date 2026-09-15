Жена Трампа-младшего подтвердила получение подарка от российского олигарха

Умар Кремлев. Фото: российские СМИ

Жена сына американского лидера Дональда Трампа Беттина Андерсон подтвердила, что российский олигарх Умар Кремлев устроил для них двухдневную свадебную вечеринку на Багамах в качестве подарка. Это раскрытие произошло после расследования, в ходе которого российского бизнесмена обвинили в тайном финансировании торжеств Дональда Трампа-младшего, что вызвало волну политических дискуссий.

Об этом сообщают ProPublica и CBS News, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский олигарх оплатил торжества для сына Трампа

Супруга Трампа-младшего подтвердила проведение мероприятий при поддержке Кремля, однако категорически опровергла наличие какого-либо политического подтекста или заговора. По её словам, свадьба состоялась в узком семейном кругу без участия президента США из-за его занятости в Вашингтоне, а последующие торжества на частном острове на Багамах были заранее запланированным отдыхом с друзьями.

Праздник на Багамах. Фото: ProPublica

Кремлев является генеральным секретарем Международной федерации бокса и союзником российского диктатора Владимира Путина.

"Следующие выходные на самом деле были заранее запланированы как веселые выходные с друзьями. Это никогда не должно было стать нашим свадебным уик-эндом. Когда наши первоначальные планы на свадьбу изменились, мы просто решили пожениться раньше и наконец-то стали молодоженами. Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас два невероятных вечера празднования после нашей свадьбы. Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, за который мы были и остаемся невероятно благодарны", — отметила Андерсон.

Читайте также:

Пресс-служба Кремлева сообщила, что он и Трамп-младший поддерживают дружеские отношения, а впервые встретились несколько лет назад.

Президент Трамп заявил, что не имеет представления, кто такой Кремлев.

"Никогда о нем не слышал, и он не оплатил свадьбу Дона и Беттины, которая состоялась в совершенно другом месте и в другой день. Это была "вечеринка после свадьбы", устроенная в их честь. Ничего страшного! Я не присутствовал на вечеринке", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, в Вашингтоне на этой неделе рассматривают законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Регламентный комитет Палаты представителей поддержал его дальнейшее рассмотрение, открыв путь к вынесению документа на пленарное заседание.

Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что США сейчас лучше понимают, как добиться завершения войны в Украине и установления прочного мира.