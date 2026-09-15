Дружина Трампа-молодшого підтвердила подарунок від російського олігарха

Умар Кремльов. Фото: росЗМІ

Дружина сина американського лідера Дональда Трампа Беттіна Андерсон підтвердила, що російський олігарх Умар Кремльов провів для них дводенну післявесільну вечірку на Багамах як подарунок. Це розкриття відбулося після розслідування, яке звинуватило російського бізнесмена у таємному фінансуванні святкувань Дональда Трампа-молодшого, що викликало хвилю політичних дискусій.

Про це повідомляють ProPublica та CBS News, передає Новини.LIVE.

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Російський олігарх оплатив святкування для сина Трампа

Дружина Трампа-молодшого підтвердила проведення заходів за підтримки Кремльова, однак категорично заперечила наявність будь-якого політичного підтексту чи змови. За її словами, весілля відбулося у вузькому сімейному колі без участі президента США через його зайнятість у Вашингтоні, а подальші урочистості на приватному острові на Багамах були заздалегідь запланованим відпочинком із друзями.

Свято на Багамах. Фото: ProPublica

Кремльов є генеральним секретарем Міжнародної федерації боксу та союзником диктатора Росії Володимира Путіна.

"Наступні вихідні насправді були заплановані заздалегідь як веселі вихідні з друзями. Це ніколи не мало бути нашим весільним вікендом. Коли наші початкові плани на весілля змінилися, ми просто вирішили одружитися раніше і нарешті стали молодятами. Наш дорогий друг Умар дуже щедро організував для нас два неймовірні вечори святкування після нашого весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, за який ми були і залишаємося неймовірно вдячними", — зазначила Андерсон.

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Пресслужба Кремльова повідомив, що він та Трамп-молодший мають дружні відносини, а вперше зустрілися декілька років тому.

Президент Трамп заявив, що не має уявлення, хто такий Кремльов.

"Ніколи про нього не чув, і він не оплатив весілля Дона та Беттіни, яке відбулося в зовсім іншому місці та в інший день. Це була "вечірка після весілля", влаштована на їхню честь. Нічого страшного! Я не був присутній на вечірці", — сказав він.

Як писали Новини.LIVE, у Вашингтоні цього тижня розглядають законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Регламентний комітет Палати представників підтримав його подальший розгляд, відкривши шлях до винесення документа на пленарне засідання.

Раніше американський переговорник Джаред Кушнер заявив, що США наразі краще розуміють, як домогтися завершення війни в Україні та встановлення тривалого миру.