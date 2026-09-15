Спецпосланець Трампа Коул зустрівся з Лукашенком у Мінську

Зустріч Лукашенка з посланцями США. Фото: БЕЛТА

Спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська та зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час переговорів сторони обговорили реалізацію попередніх домовленостей, а Коул передав Лукашенку вітання від Дональда Трампа.

Про це повідомляє БЕЛТА, інформує Новини.LIVE.

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Коул зустрівся з Лукашенком

У вівторок, 15 вересня, спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де провів переговори з Олександром Лукашенком.

За даними БЕЛТА, Лукашенко заявив, що суспільство нібито з великим інтересом сприймає візити Коула до Білорусі. Він також зазначив, що за зустрічами уважно стежать сусідні держави та інші лідери.

Лукашенко повідомив, що цього разу до переговорів долучився прем’єр-міністр Білорусі Александр Турчин. За його словами, це необхідно для того, щоб детально доповісти про результати попередніх контактів і реалізацію досягнутих домовленостей.

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Що передав Коул від Трампа

Під час зустрічі Джон Коул передав Лукашенку вітання від президента США Дональда Трампа.

"Він всіляко підтримує все, що ми робимо", — заявив Коул.

З білоруської сторони у переговорах також беруть участь голова КДБ Іван Тертель та постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.

Зустріч Коула з Лукашенком стала новим раундом контактів між представниками США та білоруської влади.

Що відомо про попередні контакти

Раніше Джон Коул уже проводив переговори з білоруською стороною. Цього разу Лукашенко наголосив на необхідності обговорити не лише попередні домовленості, а й те, як вони виконуються на практиці.

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