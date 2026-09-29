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Главная Новости дня Трамп может снять санкции с России в обмен на политзаключенных

Трамп может снять санкции с России в обмен на политзаключенных

Ua ru
29 сентября 2026 20:34
Спецпосланник США предложил Трампу снять санкции с РФ в обмен на политических заключённых
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Специальный посланник Соединённых Штатов Америки в Восточной Европе Джон Коул предложил президенту Дональду Трампу снять санкции с России в обмен на освобождение политических заключённых. Эту идею ему подсказал российский диссидент и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. В настоящее время инициатива находится на ранней стадии.

Об этом сообщает The Atlantic, передает Новини.LIVE.

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Снятие санкций США с России в обмен на политзаключенных

Новая инициатива пока находится на начальном этапе, однако в случае реализации может охватить сразу несколько направлений политики Трампа. В частности, речь идет о постепенном возвращении России в международные экономические процессы и расширении переговоров с Кремлем за пределы вопроса войны против Украины.

Ожидается, что такая инициатива также может создать условия для заключения Соединёнными Штатами экономических соглашений в отношении российских энергоресурсов, в частности нефти и дизельного топлива, а также редкоземельных металлов и других товаров.

А освобождение политзаключенных потенциально могло бы укрепить позиции Трампа в его стремлении получить Нобелевскую премию мира.

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Ранее Коул успешно опробовал подобный подход с Лукашенко, освободив десятки политзаключенных в обмен на смягчение санкций против Беларуси.

По его словам, экономические соглашения с Москвой могут способствовать прекращению огня в Украине, снизив напряженность между Россией и Западом. Трамп дал согласие опробовать эту идею, и вчера Белый дом выдвинул кандидатуру Коула на должность спецпосланника президента США по вопросам заложников с рангом посла.

"Однако этот новый подход к взаимодействию с Кремлем, вероятно, возмутит украинцев, европейцев и даже многих союзников Трампа на Капитолийском холме. Любая потенциальная деловая сделка между США и Россией рискует направить деньги российским военным, даже если они продолжают терроризировать Украину и угрожают более масштабной войной против союзников США в Европе", — говорится в материале.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в настоящее время в США находится на стадии применения важный санкционно-тарифный закон Линдси Грэма. По его словам, важно реализовать этот документ.

Кроме того, в октябре США готовят трехстороннюю встречу с Украиной и Россией, чтобы обсудить возможное энергетическое перемирие. В частности, речь идет об ударах по электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

санкции против России США война Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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