Зеленский: в США уже на этапе применения закон Линдси Грэма

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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары со стороны России. Он рассказал о последствиях и сообщил о погибших. Кроме того, по словам главы государства, в настоящее время в США уже находится на этапе внедрения важный санкционно-тарифный закон Линдси Грэма, который может многое изменить к лучшему, если будет применен в полном объеме.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях в воскресенье, 27 сентября.

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Санкции против России

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