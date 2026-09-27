Зеленский: в США уже на этапе применения закон Линдси Грэма
Ua ru
27 сентября 2026 20:33
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары со стороны России. Он рассказал о последствиях и сообщил о погибших. Кроме того, по словам главы государства, в настоящее время в США уже находится на этапе внедрения важный санкционно-тарифный закон Линдси Грэма, который может многое изменить к лучшему, если будет применен в полном объеме.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях в воскресенье, 27 сентября.
Реклама
Санкции против России
Новость дополняется...
Читайте также: