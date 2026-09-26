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Главная Новости дня Зеленский ввел санкции против 44 причастных к "выборам" на ВОТ

Зеленский ввел санкции против 44 причастных к "выборам" на ВОТ

Ua ru
26 сентября 2026 13:59
Зеленский ввел санкции против участников выборов на ВОТ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 44 человек, причастных к проведению незаконных "выборов" в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Украины. В санкционный список вошли люди, действующие в интересах России и содействующие временной оккупации украинских территорий. Среди них — пропагандистка и пособница оккупантов Ирина Куксенкова и бывший украинский депутат Юрий Онищук.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины в субботу, 26 сентября.

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Зеленский ввел санкции против участников "выборов" на ВОТ

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против лиц, причастных к проведению незаконных "выборов" в Государственную думу РФ на временно оккупированной территории Украины.

В санкционный пакет вошли 44 физических лица, действующих в интересах России и содействующих временной оккупации в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, в Запорожской области, на полуострове Крым и в Севастополе.

Часть фигурантов уже "избиралась" так называемыми депутатами незаконно созданных местных советов на временно оккупированной территории Украины. Среди прочих лиц в списке — пропагандистка и пособница оккупантов Ирина Куксенкова и бывший украинский депутат Юрий Онищук, который после оккупации Мелитополя начал сотрудничать с россиянами.

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Украина не признает "выборы" РФ на ВОТ

Украина подчеркивает, что эти "выборы" являются нелегитимными. Их результаты и все документы, оформляемые в процессе таких "выборов", не имеют никакого юридического основания и грубо нарушают нормы и принципы международного права.

Советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пояснил, что международное гуманитарное право обязывает государство-оккупанта уважать действующее законодательство оккупированной территории. Он также напомнил о подтверждении Генеральной Ассамблеей ООН территориальной целостности Украины и осуждении попытки незаконной аннексии украинских областей.

"Нормы международного гуманитарного права, в частности Гаагские положения и Женевская конвенция, обязывают государство-оккупанта уважать действующее законодательство оккупированной территории. Оккупация не дает никакого суверенитета. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно подтверждала территориальную целостность Украины, в частности, в 2014 году в отношении Крыма и в 2022 году, когда 143 государства осудили попытку незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и признали ее недействительной. Никакие "выборы", "референдумы" или "округа" этот статус не меняют", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По данным украинской стороны, "выборы" сопровождались массовыми фальсификациями, принудительным голосованием и заранее сфабрикованными показателями явки. Украина считает, что таким образом РФ пытается легитимизировать свои военные преступления и использует имитацию избирательного процесса как один из инструментов закрепления контроля над захваченными украинскими территориями.

Соответствующая информация будет передана партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

Какие страны не признали "выборы" РФ

Украина и страны-партнеры не признали "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Среди государств, осудивших такие действия России, — страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Владислав Власюк подчеркнул, что санкции Украины и последующие ограничения со стороны партнеров должны стать юридической оценкой проведения этих "выборов" и участия в них:

"Наши санкции, а впоследствии и санкции партнеров — это надлежащая юридическая оценка всем этим "выборам" и каждому, кто в них принимал участие".

Новини.LIVE сообщали, что Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания осудили проведение Россией фиктивных выборов на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о голосовании в Госдуму РФ в Крыму и оккупированных частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Страны заявили, что такие действия нарушают суверенитет и независимость Украины, а также Устав ООН.

Новини.LIVE также сообщали, что МИД Украины призвало иностранные государства и международные организации не признавать российские "выборы" в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины. В ведомстве подчеркнули, что голосование и его результаты не меняют международно признанного статуса украинских территорий. МИД также предупредило иностранцев о возможных правовых последствиях за участие в этом процессе.

Владимир Зеленский санкции против России санкции выборы война в Украине ВОТ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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