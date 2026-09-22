Пять стран осудили фиктивные выборы, проведённые РФ на временно оккупированных территориях Украины

Фиктивные выборы в РФ. Фото: Reuters

Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания осудили проведение Россией фиктивных выборов на временно оккупированных территориях Украины. Страны заявили, что проведение выборов в Государственную Думу РФ в Крыму и Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях является нарушением суверенитета и независимости Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOV.UK.

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Страны осудили проведение выборов в РФ

В совместном заявлении Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания подчеркнули, что проведение Россией выборов на временно оккупированных территориях Украины является грубым нарушением суверенитета и независимости Украины, а также Устава ООН.

Речь идет о проведении выборов в Государственную Думу России в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

"Эти фиктивные выборы являются частью более широкой системы оккупации: навязывания российской администрации, законов, СМИ, образования, языка и гражданства, что подкрепляется принуждением и репрессиями. Это включает сообщения о насильственных исчезновениях, задержаниях и пытках тысяч граждан Украины", — отмечается в заявлении.

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Страны отметили, что эти регионы являются частью Украины, и проведение фиктивных выборов не может изменить статус этих территорий в соответствии с международным правом.

"Границы никогда не должны перекраиваться силой"

Страны призвали международное сообщество отвергнуть попытки России нормализовать оккупацию, осудить проведение фиктивных выборов и привлечь к ответственности тех, кто участвовал в их организации. Также в заявлении подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы призываем международное сообщество отвергнуть попытки России нормализовать свою оккупацию, осудить проведение фиктивных выборов на территории Украины, привлечь к ответственности тех, кто участвовал в организации выборов, поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также требуем от России немедленно прекратить свою агрессию против Украины и согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Границы никогда не должны перекраиваться силой", — заявили страны.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз раскритиковал очередные выборы в Государственную думу России. В Европейском совете заявили о дальнейшем сужении демократических процессов и систематическом давлении на оппозиционные силы в РФ, в частности из-за недопуска к выборам антивоенной партии "Яблоко", отсутствие наблюдателей ОБСЕ и проведение голосования на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Мы сообщали, что Польша осудила проведение Россией так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе. В польском МИД подчеркнули, что эти псевдовыборы были незаконными и проведены с нарушением норм международного права и демократических принципов.