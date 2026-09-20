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В России закончились выборы в Госдуму: первые результаты

Ua ru
20 сентября 2026 23:57
Выборы в Госдуму России 20 сентября - первые результаты
Подсчет голосов. Фото: Reuters

В России с 18 по 20 сентября состоялось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. На данный момент голосование окончено, идут подсчеты голосов, известны первые результаты итогов выборов, хотя экзит-полы на зарубежных участках показывают совершенно иную картинку голосов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о выборах в РФ и первых результатах

По состоянию на 21:00 в России официально завершилось голосование на выборах в Государственную думу. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области, однако на зарубежных участках голосование еще продолжалось.

К слову, вечером в 18:04 стало известно, что явка на выборы составила 54,96%, что превышает показатели кампаний 2016, 2021 и 1993 годов.

После завершения голосования глава ЦИК России Элла Памфилова объявила первые предварительные результаты голосования по федеральным партийным спискам. Она утверждает, что итоги такие:

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  • "Единая Россия" — получает 57,54% голосов;
  • КПРФ — 13,67%;
  • ЛДПР — 9,27%;
  • "Новые люди" — 7,96%;
  • "Справедливая Россия — 5,16%;
  • Партия пенсионеров — 1,96%;
  • "Зеленые" — 0,94%;
  • "Коммунисты России" — 0,89%;
  • "Родина" — 0,62%.

При этом на 17 зарубежных участках экзит-полы показывают совершенно другую картинку. Согласно их данным, совокупно итоги такие:

  • "Новые люди" набрали 48,3%;
  • КПРФ — 19%;
  • "Единая Россия" — 2,3%.

Как уточняется, опросы были проведены в Буэнос-Айресе, Ереване, Брюсселе, Барселоне, Сеуле, Вильнюсе, Люксембурге, Гааге, Осло, Варшаве, Белграде, Нью-Йорке, Париже, Страсбурге, Берлине, Праге и Любляне.

В частности, волонтеры совокупно опросили 7575 человек, при этом 1531 отказались ответить на вопрос о своем выборы (это 20,2% из всех опрошенных). Еще 3,2% респондентов сказали, что испортили бюллетень.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ накануне так называемых выборов в России призвала жителей оккупированных территорий Украины не участвовать в этих незаконных деяниях. Правоохранители подчеркнули, что Кремль пытается использовать псевдоголосование для легитимизации оккупированной части.

Также МИД Украины обратилось к иностранным государствами и международным организациям не признавать выборы в Госдуму РФ на оккупированных украинских территориях.

выборы партии Государственная дума Россия парламент
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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