Вибори до Державної думи Росії 20 вересня — перші результати

Підрахунок голосів. Фото: Reuters

У Росії з 18 по 20 вересня відбулося триденне голосування на виборах до Державної думи. Наразі голосування завершено, триває підрахунок голосів, відомі перші результати виборів, хоча екзит-поли на закордонних дільницях показують зовсім іншу картину голосування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про вибори в РФ та перші результати

Станом на 21:00 у Росії офіційно завершилося голосування на виборах до Державної думи. Останніми закрилися виборчі дільниці в Калінінградській області, проте на закордонних дільницях голосування ще тривало.

До речі, ввечері о 18:04 стало відомо, що явка на виборах склала 54,96%, що перевищує показники кампаній 2016, 2021 та 1993 років.

Після завершення голосування голова ЦВК Росії Елла Памфілова оголосила перші попередні результати голосування за федеральними партійними списками. Вона стверджує, що підсумки такі:

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"Єдина Росія" — отримує 57,54% голосів;

КПРФ — 13,67%;

ЛДПР — 9,27%;

"Нові люди" — 7,96 %;

"Справедлива Росія" — 5,16%;

Партія пенсіонерів — 1,96 %;

"Зелені" — 0,94%;

"Комуністи Росії" — 0,89%;

"Батьківщина" — 0,62%.

При цьому на 17 закордонних дільницях екзит-поли показують зовсім іншу картину. Згідно з їхніми даними, сукупні підсумки такі:

"Нові люди" набрали 48,3%;

КПРФ — 19%;

"Єдина Росія" — 2,3%.

Як уточнюється, опитування були проведені в Буенос-Айресі, Єревані, Брюсселі, Барселоні, Сеулі, Вільнюсі, Люксембурзі, Гаазі, Осло, Варшаві, Белграді, Нью-Йорку, Парижі, Страсбурзі, Берліні, Празі та Любляні.

Зокрема, волонтери загалом опитали 7575 осіб, при цьому 1531 відмовилися відповісти на питання про свій вибір (це 20,2% від усіх опитаних). Ще 3,2% респондентів сказали, що зіпсували бюлетень.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ напередодні так званих виборів у Росії закликала мешканців окупованих територій України не брати участі в цих незаконних діях. Правоохоронці наголосили, що Кремль намагається використати псевдоголосування для легітимізації окупованої частини.

Також МЗС України звернулося до іноземних держав та міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори до Держдуми РФ на окупованих українських територіях.