Трамп пропонує американцям 5000 доларів за перемогу на виборах

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп пообіцяв роздати по 5000 доларів кожному повнолітньому американцю. Головна умова, щоб республіканці перемогли на листопадових виборах до обох палат Конгресу. Такі подарунки обійдуться бюджету Сполучених Штатів у рекордні 1,3 трильйона доларів.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

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Трамп публічно підкупив американців для голосування

Вперше в історії Сполучених Штатів президент запропонував виборцям пряму грошову виплату за голосування у рік виборів. Дональд Трамп оголосив, що готовий надати кожному дорослому американцю чек на 5000 доларів.

Таку заяву він зробив під час свого виступу на першому в історії США партійному з'їзді, який організували посеред президентського терміну. Ідея викликала бурхливі оплески аудиторії, а сам Трамп відверто насолоджувався реакцією натовпу.

Головною вимогою для отримання коштів очільник Білого дому назвав успіх своєї політичної сили.

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"Якщо республіканці виграють Палату представників і Сенат Сполучених Штатів, обидва варіанти, я виплачу дивіденди кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів Америки у розмірі 5000 доларів", — пообіцяв президент.

Враховуючи, що в країні проживає майже 270 мільйонів повнолітніх громадян, загальна вартість такої ініціативи сягне близько 1,3 трильйона доларів. Трамп не навів конкретних деталей щодо того, як ці гроші видаватимуть американцям та звідки візьмуть гроші, але висунув жорстку географічну вимогу.

"Ми не хочемо, щоб ви їхали до Канади витрачати гроші. Ми не хочемо, щоб ви їхали до Китаю, до Німеччини. Ви маєте витрачати гроші у Сполучених Штатах Америки", — наголосив він.

Водночас залишається незрозумілим, як саме влада контролюватиме витрати. Журналісти BBC вже звернулися до Білого дому за відповідними роз'ясненнями.

Раніше Трамп вже виступав із подібними ідеями, пропонуючи чеки на 2000 доларів з надходжень від митних тарифів. Цього разу Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Fox News зазначив, що післявиборчі виплати забезпечать кошти, зібрані завдяки широкій тарифній програмі глави держави.

"Те, про що говорить президент, — це, по суті, дивіденди для американських робітників. Ми отримуємо надзвичайно великий дохід, оскільки президент Сполучених Штатів фактично протистоїть як іноземним компаніям, так і іноземним державам, які експлуатують американських працівників. Я не думаю, що це суперечлива ідея", — заявив Венс.

Проте ініціатива вже зустріла жорстку критику. Демократи миттєво охрестили слова президента "порожньою обіцянкою". Окрім політичного спротиву, низка експертів поставила під сумнів саму законність такої пропозиції напередодні листопадових проміжних виборів.

Також Новини.LIVE писали, що президент США Дональд Трамп назвав свою нещодавню розмову з Володимиром Путіним "чудовою" та заявив, що очільник Кремля висловлює готовність укласти угоду щодо припинення війни.

На тлі цих заяв Київ і Вашингтон готують контакти на найвищому рівні. Володимир Зеленський розраховує на особисту зустріч із Дональдом Трампом у 20-х числах вересня, а речник МЗС Георгій Тихий не виключає проведення телефонних перемовин ще до очного діалогу. За словами українського президента, ключовим питанням порядку денного стане термінове передання Україні антибалістичних ракет для відбиття російських атак.

Усі необхідні розрахунки щодо потреб і критичних термінів постачання вже передали американським спецпредставникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.