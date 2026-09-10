Трамп предлагает американцам 5000 долларов за победу на выборах

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Эван Вуччи

Президент США Дональд Трамп пообещал выделить по 5000 долларов каждому совершеннолетнему американцу. Главное условие — чтобы республиканцы победили на ноябрьских выборах в обе палаты Конгресса. Такие подарки обойдутся бюджету Соединенных Штатов в рекордные 1,3 триллиона долларов.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

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Трамп публично подкупил американцев, чтобы они проголосовали

Впервые в истории Соединенных Штатов президент предложил избирателям прямую денежную выплату за голосование в год выборов. Дональд Трамп объявил, что готов предоставить каждому взрослому американцу чек на 5000 долларов.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на первом в истории США партийном съезде, организованном в середине президентского срока. Идея вызвала бурные аплодисменты аудитории, а сам Трамп откровенно наслаждался реакцией толпы.

Главным условием для получения средств глава Белого дома назвал успех своей политической силы.

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"Если республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат Соединенных Штатов, оба варианта, я выплачу дивиденды каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки в размере 5000 долларов", — пообещал президент.

Учитывая, что в стране проживает почти 270 миллионов совершеннолетних граждан, общая стоимость такой инициативы составит около 1,3 триллиона долларов. Трамп не привёл конкретных деталей о том, как эти деньги будут выдаваться американцам и откуда их возьмут, но выдвинул жёсткое географическое требование.

"Мы не хотим, чтобы вы ехали в Канаду тратить деньги. Мы не хотим, чтобы вы ехали в Китай, в Германию. Вы должны тратить деньги в Соединенных Штатах Америки", — подчеркнул он.

В то же время остается неясным, как именно власти будут контролировать расходы. Журналисты BBC уже обратились в Белый дом за соответствующими разъяснениями.

Ранее Трамп уже высказывал подобные идеи, предлагая чеки на 2000 долларов из поступлений от таможенных пошлин. На этот раз Джей Ди Венс в эфире телеканала Fox News отметил, что послевыборные выплаты будут обеспечены средствами, собранными благодаря широкой тарифной программе главы государства.

"То, о чём говорит президент, — это, по сути, дивиденды для американских рабочих. Мы получаем чрезвычайно большой доход, поскольку президент Соединенных Штатов фактически противостоит как иностранным компаниям, так и иностранным государствам, которые эксплуатируют американских работников. Я не думаю, что это спорная идея", — заявил Венс.

Однако инициатива уже встретила жесткую критику. Демократы мгновенно назвали слова президента «пустым обещанием». Помимо политического сопротивления, ряд экспертов поставил под сомнение саму законность такого предложения в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

Также Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп назвал свой недавний разговор с Владимиром Путиным «замечательным» и заявил, что глава Кремля выражает готовность заключить соглашение о прекращении войны.

На фоне этих заявлений Киев и Вашингтон готовят контакты на высшем уровне. Владимир Зеленский рассчитывает на личную встречу с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября, а пресс-секретарь МИД Георгий Тихий не исключает проведения телефонных переговоров еще до очного диалога. По словам украинского президента, ключевым вопросом повестки дня станет срочная поставка Украине антибаллистических ракет для отражения российских атак.

Все необходимые расчёты относительно потребностей и критических сроков поставок уже переданы американским спецпредставителям Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру.