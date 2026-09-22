П’ять країн засудили фіктивні вибори РФ на ТОТ України

Фіктивні вибори РФ. Фото: Reuters

Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення Росією фіктивних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Країни заявили, що проведення виборів до Державної Думи РФ у Криму та Донецькій, Херсонській, Луганській і Запорізькій областях є порушенням суверенітету та незалежності України.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на GOV.UK.

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Країни засудили проведення виборів РФ

У спільній заяві Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія наголосили, що проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням суверенітету та незалежності України, а також Статуту ООН.

Йдеться про проведення виборів до Державної Думи Росії в Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

"Ці фіктивні вибори є частиною ширшої системи окупації: нав'язування російської адміністрації, законів, ЗМІ, освіти, мови та громадянства, що підкріплюється примусом та репресіями. Це включає повідомлення про насильницькі зникнення, затримання та тортури тисяч громадян України", — зазначено в заяві.

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Країни зазначили, що ці регіони є частиною України, і проведення фіктивних виборів не може змінити статус цих територій згідно з міжнародним правом.

"Кордони ніколи не повинні бути перекроєні силою"

Країни закликали міжнародну спільноту відкинути спроби Росії нормалізувати окупацію, засудити проведення фіктивних виборів та притягнути до відповідальності тих, хто брав участь в їхній організації. Також у заяві підтверджено підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту відхилити спроби Росії нормалізувати свою окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України, закликати до відповідальності тих, хто брав участь в організації виборів, підтримати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також вимагаємо від Росії негайно припинити свою агресію проти України та погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Кордони ніколи не повинні бути перекроєні силою", — заявили країни.

Новини.LIVE писали, що Європейський Союз розкритикував чергові вибори до Державної думи Росії. У Європейській раді заявили про подальше звуження демократичних процесів і систематичний тиск на опозиційні сили в РФ, зокрема через недопуск до виборів антивоєнної партії "Яблуко", відсутність спостерігачів ОБСЄ та проведення голосування на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Ми інформували, що Польща засудила проведення Росією так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму й Севастополі. У польському МЗС наголосили, що ці псевдовибори були незаконними та проведені з порушенням норм міжнародного права і демократичних принципів.