У Росії на виборах глушитимуть інтернет та зв'язок

Вибори в окупованому Росією Генічеську. Фото: росЗМІ

В Росії почалися вибори, які триватимуть 18–21 вересня і вони уже супроводжуються масштабними фальсифікаціями. Влада готується глушити зв'язок, викрадає спостерігачів та примушує бюджетників голосувати за партію Путіна. Водночас нова система підрахунку вже містить цифрові інструменти, які дозволять легко підміняти протоколи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані з соцмереж та росЗМІ.

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Влада Росії підготувалася до масштабної фальсифікації виборів

Журналісти-розслідувачі напередодні отримали доступ до закритої документації розробників автоматизованої системи "Вибори" 2.0. Повноцінно цю програму планують запустити у 2026 році. З'ясувалося, що оновлена система від початку містить функціонал для прямої підміни підсумкових протоколів, втручання у реєстри виборців та завантаження неперевірених даних онлайн-голосування.

Аби приховати фальсифікації, держава готується до масштабних відключень інтернету та мобільних мереж. Офіційно це хочуть пояснити нібито спеціальнми заходами безпеки. Так очільниця російського Центрвиборчкому Елла Памфілова публічно визнала можливість таких кроків, проте запевнила, що на процес це не вплине.

"Можливі якісь, скажімо, ненавмисні перебої в мобільному зв'язку та передачі даних. Для нас це не привід для того, щоб скасувати голосування", — заявила вона.

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Найважча ситуація розгортається у прикордонних з Україною регіонах. Там ЦВК дозволила розпочати процедуру достроково, по суті за 12 днів до основної дати. У Ростовській області невідомі в масках просто посеред вулиці викрали спостерігача від партії "Яблуко" Бориса Міклюкова.

Троє чоловіків силоміць посадили його в цивільну автівку та повезли в бік місцевого райвідділу поліції. Зв'язок із ним досі відсутній. Тим часом у Бєлгородській області вже в перший день дострокових виборів зафіксували масові вкидання.

Члени комісій приїжджають додому до людей і заповнюють папери замість них.

"Голосують за всіх гуртом. Мати зателефонувала й радісно повідомила, що мені нікуди їхати не треба, бо за мене вже проголосували", — розповів журналістам один із жителів Бєлгорода.

Росіянам надсилають рекомендації за кого треба голосувати. Фотог: скриншот

Системний тиск на спостерігачів та опозицію фіксують і в інших куточках РФ. У Тамбовській області поліція масово викликає незалежних контролерів на особисті зустрічі. Правозахисник Володимир Жилкін зазначає, що силовики працюють за заздалегідь складеними списками, і ця кампанія має чіткий скоординований характер. У Воронезькій області на дільниці просто не пустили близько 400 представників КПРФ, пославшись на фіктивні помилки в документах.

На Алтаї комісії масово фальсифікують заявки на надомне голосування. Місцеві активісти обдзвонили людей зі списків і з'ясували, що ті нікого не викликали й жодних заяв не писали. Крім того, в Алтайському краї понад 250 тисяч людей примусово зареєстрували на дистанційне електронне голосування, а це майже 15% виборців регіону.

Зрештою, від бюджетників Самарської, Свердловської, Новосибірської, Бєлгородської областей та Алтаю вимагають поіменних звітів про те, що вони віддали голос саме за путінську "Єдину Росію".

Новини.LIVE інформували, що Кремль не планує згортати бойові дії і продовжує проводити пропаганду, що слід воювати далі. Зокрема, анонімні джерела, що наближені до Володимира Путіна, стверджують, що російський диктатор боїться за своє життя, якщо не зможе виконати воєнні цілі.

Аналітики ISW наголошують, що реальні плани Кремля уже виходять далеко за межі Донбасу. Водночас виконати черговий дедлайн Путіна про повну окупацію Донецької області до кінця 2026 року російська армія не здатна.

Паралельно заяви російського командування про взяття Святогірська на Донеччині виявилися фейком. Українські військові показали, що повністю утримують місто під контролем. Російські джерела намагалися видати старі архівні кадри за свіжі докази "успіху", що змушені були спростувати навіть їхні власні пропагандисти. В ISW підкреслюють, що така брехня у звітах не лише перекручує реальну картину, а й шкодить самим російським підрозділам у плануванні операцій.