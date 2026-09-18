Выборы в оккупированном Россией Геническе. Фото: российские СМИ

В России начались выборы, которые продлятся с 18 по 21 сентября, и они уже сопровождаются масштабными фальсификациями. Власти готовятся к отключению связи, похищают наблюдателей и принуждают бюджетников голосовать за партию Путина. При этом новая система подсчёта уже содержит цифровые инструменты, которые позволят легко подменять протоколы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные из соцсетей и российских СМИ.

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Власти России подготовились к масштабной фальсификации выборов

Журналисты-расследователи накануне получили доступ к закрытой документации разработчиков автоматизированной системы «Выборы» 2.0. Полноценно эту программу планируют запустить в 2026 году. Выяснилось, что обновленная система изначально содержит функционал для прямой подмены итоговых протоколов, вмешательства в реестры избирателей и загрузки непроверенных данных онлайн-голосования.

Чтобы скрыть фальсификации, государство готовится к масштабным отключениям интернета и мобильных сетей. Официально это хотят объяснить якобы специальными мерами безопасности. Так, глава российского Центризбиркома Элла Памфилова публично признала возможность таких шагов, однако заверила, что на процесс это не повлияет.

"Возможны какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не повод для отмены голосования", — заявила она.

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Наиболее сложная ситуация складывается в приграничных с Украиной регионах. Там ЦИК разрешила начать процедуру досрочно, по сути за 12 дней до основной даты. В Ростовской области неизвестные в масках прямо посреди улицы похитили наблюдателя от партии «Яблоко» Бориса Миклюкова.

Трое мужчин силой затолкали его в гражданскую машину и увезли в сторону местного райотдела полиции. Связь с ним до сих пор отсутствует. Между тем в Белгородской области уже в первый день досрочных выборов зафиксировали массовые вбросы.

Члены комиссий приезжают к людям домой и заполняют документы вместо них.

"Голосуют за всех вместе. Мама позвонила и радостно сообщила, что мне никуда ехать не нужно, потому что за меня уже проголосовали", — рассказал журналистам один из жителей Белгорода.

Россиянам присылают рекомендации, за кого нужно голосовать. Фото: скриншот

Системное давление на наблюдателей и оппозицию фиксируется и в других уголках РФ. В Тамбовской области полиция массово вызывает независимых наблюдателей на личные встречи. Правозащитник Владимир Жилкин отмечает, что силовики работают по заранее составленным спискам, и эта кампания носит четко скоординированный характер. В Воронежской области на избирательный участок просто не пустили около 400 представителей КПРФ, сославшись на фиктивные ошибки в документах.

На Алтае комиссии массово фальсифицируют заявки на голосование на дому. Местные активисты обзвонили людей из списков и выяснили, что те никого не вызывали и никаких заявлений не писали. Кроме того, в Алтайском крае более 250 тысяч человек принудительно зарегистрировали для дистанционного электронного голосования, а это почти 15% избирателей региона.

Наконец, от бюджетников Самарской, Свердловской, Новосибирской, Белгородской областей и Алтая требуют поименных отчетов о том, что они проголосовали именно за путинскую "Единую Россию".

Новини.LIVE сообщали, что Кремль не планирует сворачивать боевые действия и продолжает вести пропаганду о том, что нужно воевать дальше. В частности, анонимные источники, близкие к Владимиру Путину, утверждают, что российский диктатор боится за свою жизнь, если не сможет выполнить военные цели.

Аналитики ISW отмечают, что реальные планы Кремля уже выходят далеко за пределы Донбасса. В то же время российская армия не способна выполнить очередной дедлайн Путина о полной оккупации Донецкой области к концу 2026 года.

Параллельно заявления российского командования о взятии Святогорска в Донецкой области оказались фейком. Украинские военные показали, что полностью удерживают город под контролем. Российские источники пытались выдать старые архивные кадры за свежие доказательства «успеха», что были вынуждены опровергнуть даже их собственные пропагандисты. В ISW подчеркивают, что такая ложь в отчетах не только искажает реальную картину, но и наносит ущерб самим российским подразделениям при планировании операций.