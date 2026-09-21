ЄС розкритикував вибори до Держдуми РФ і пригрозив санкціями

Російські вибори на тимчасово окупованій території Донецької області. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Європейський Союз виступив із різкою критикою чергових виборів до Державної думи Росії. У Єврораді заявили про подальше звуження демократичних процесів і систематичний тиск на опозиційні сили в РФ. Серед причин для такої оцінки назвали недопуск до виборів єдиної антивоєнної партії "Яблуко", відсутність спостерігачів ОБСЄ та організацію голосування на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Про це повідомила пресслужба Євроради, передає Новини.LIVE.

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Вибори до Держдуми Росії

Європейська рада опублікувала офіційний документ, у якому відреагувала на проведення 18-20 вересня виборів до Державної думи Росії. У заяві зазначається, що голосування відбувалося на тлі масштабного тиску на опозицію, суттєвих обмежень свободи слова та триваючої агресії Росії проти України.

Зокрема, російська влада продовжує посилювати тиск на опозицію. Виключення кандидатів від партії "Яблуко" з федерального списку ще більше звузило вибір виборців, фактично усунувши одну з останніх опозиційних сил та єдину партію з антивоєнною платформою. ЄС заявив, що й надалі підтримуватиме російські громадські організації, правозахисників і незалежні медіа.

"Європейський Союз шкодує про рішення Російської Федерації не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на ці вибори. Це ще раз демонструє тенденцію ігнорування Російською Федерацією зобов'язань, взятих на себе всіма державами-учасницями ОБСЄ, та позбавляє російських виборців та інституцій можливості неупереджено та незалежно оцінити ці вибори", — йдеться у документі.

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ЄС також засудив проведення Росією так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України — у Криму, а також в окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. В Євросоюзі наголосили, що такі дії є черговим порушенням міжнародного права, Статуту ООН і територіальної цілісності України.

Євросоюз також закликав Росію дотримуватися суверенітету та міжнародно визнаних кордонів України.

"Європейський Союз повторює, що він не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, ні їхніх результатів. Ті, хто причетний до організації цих фіктивних виборів або балотується як кандидати на тимчасово окупованих територіях України, а також ті, хто відповідає за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у Росії, будуть санкціоновані", — йдеться у повідомленні.

Союз наголосив на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

ЄС закликав Росію припинити агресію проти України, погодитися на повне й безумовне припинення вогню та вивести свої війська і військову техніку з усієї української території.

Як писали Новини.LIVE, Польща засудила проведення Росією так званих виборів до Державної думи на територіях України, Молдови та Грузії, які перебувають під російською окупацією. Польська влада закликала Москву припинити ці незаконні дії.

А МЗС України закликало інші держави, міжнародні організації та всіх учасників міжнародних відносин не визнавати результати російських виборів до Державної думи. Росія проводила голосування не лише на своїй території, а й на тимчасово окупованих українських землях.