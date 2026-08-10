Партію Яблоко зняли з виборів до Держдуми РФ 10 серпня

Голова партії "Яблоко" Микола Рибаков на суді в РФ. Фото: росЗМІ

У понеділок, 10 серпня, Верховний суд РФ зняв з виборів до Держдуми єдину антивоєнну партію "Яблоко". Таке рішення було ухвалено за позовом прокремлівської партії "Родина".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Що стало причиною скасування участі партії у виборах

Зауважимо, що кілька днів тому партію "Яблоко" офіційно допустили до виборів в Держдуму РФ, які мають відбутися 18-20 вересня. Ця політична сила мала бути другою за списком у виборчих бюлетенях, але тепер участь вже під питанням.

Формальним приводом для позову проти партії стали "порушення в агітації", нібито використання ШІ-картинок без авторських прав та закиди в іноземному фінансуванні. Так, 10 серпня у Москві відбувся суд і було ухвалено рішення про зняття партії "Яблоко" з виборів. Проте рішення ще не остаточне, і політична сила має 5 днів, щоб його оскаржити.

До речі, після цих подій у мережі були відео про те, як силовики в РФ погрожують росіянам, які вийшли на підтримку партії.

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Варто зазначити, що партія "Яблоко" була єдиною легальною структурою в Росії, яка йшла на вибори з гаслом "За мир і свободу!" та закликом до припинення вогню. У свою чергу прокуратура РФ та інші політичні сили розцінили це як "екстремізм та заклики до порушення територіальної цілісності РФ".

Окрім того, Кремль повністю нейтралізував ключових лідерів партії за допомогою кримінальних та адміністративних справ. Наприклад:

голову партії Миколу Рибакова позбавили права балотуватися через штраф за пост із портретом Олексія Навального;

його заступника Максима Круглова засудили до 7 років колонії за пости про воєнні злочини росіян у Бучі та Маріуполі;

ще один заступник, Лев Шлосберг, перебуває в СІЗО за звинувачення у "дискредитації" армії РФ.

При цьому важливо додати, що попри антивоєнну риторику, програма партії "Яблоко" передбачала лише припинення вогню та початок дипломатичних перемовин з Києвом. У ній не було згадок про виведення військ РФ, повернення окупованих територій чи виплату репарацій Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька нещодавно Президент України Володимир Зеленський поставив перед українськими дипломатами завдання створити умови, щоб Росія припинила війну вже восени. Для цього планують задіяти ударів, більш жорсткі обмеження і не тільки.

Також ми писали, що у МЗС Росії виключили ймовірність "заморозки" війни, якщо не буде усунено "першопричини" її початку.