10 августа партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму РФ

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков на суде в РФ. Фото: российские СМИ

В понедельник, 10 августа, Верховный суд РФ снял с выборов в Госдуму единственную антивоенную партию "Яблоко". Такое решение было принято по иску прокремлевской партии "Родина".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что стало причиной отмены участия партии в выборах

Отметим, что несколько дней назад партию "Яблоко" официально допустили к выборам в Госдуму РФ, которые должны состояться 18-20 сентября. Эта политическая сила должна была занимать второе место в списке на избирательных бюллетенях, но теперь ее участие уже под вопросом.

Формальным поводом для иска против партии стали "нарушения в агитации", якобы использование ИИ-изображений без авторских прав и обвинения в иностранном финансировании. Так, 10 августа в Москве состоялось судебное заседание, и было принято решение о снятии партии "Яблоко" с выборов. Однако решение еще не окончательное, и у партии есть 5 дней, чтобы его обжаловать.

Кстати, после этих событий в сети появились видео о том, как силовики в РФ угрожают россиянам, вышедшим в поддержку партии.

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Стоит отметить, что партия «Яблоко» была единственной легальной структурой в России, которая шла на выборы с лозунгом "За мир и свободу!" и призывом к прекращению огня. В свою очередь прокуратура РФ и другие политические силы расценили это как «экстремизм и призывы к нарушению территориальной целостности РФ».

Кроме того, Кремль полностью нейтрализовал ключевых лидеров партии с помощью уголовных и административных дел. Например:

председателя партии Николая Рыбакова лишили права баллотироваться из-за штрафа за пост с портретом Алексея Навального;

его заместителя Максима Круглова приговорили к 7 годам колонии за посты о военных преступлениях россиян в Буче и Мариуполе;

еще один заместитель, Лев Шлосберг, находится в СИЗО по обвинению в "дискредитации" армии РФ.

При этом важно добавить, что, несмотря на антивоенную риторику, программа партии "Яблоко" предусматривала лишь прекращение огня и начало дипломатических переговоров с Киевом. В ней не было упоминаний о выводе войск РФ, возвращении оккупированных территорий или выплате репараций Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задачу создать условия, чтобы Россия прекратила войну уже осенью. Для этого планируется прибегнуть к ударам, более жестким ограничениям и не только.

Также мы писали, что в МИД России исключили вероятность "заморозки" войны, если не будут устранены "первопричины" ее начала.