Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

У Міністерстві закордонних справ Росії виключили ймовірність призупинення війни без усунення "першопричин". Крім того, там поскаржилися на військову підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін, передає Новини.LIVE.

У Росії зробили нові заяви про війну

"Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне "замороження" неможливе", — заявив Галузін.

Він також висловив твердження, нібито український лідер Володимир Зеленський "втратив будь-який звʼязок із реальністю" та "намагається ескалувати конфлікт".

Разом із тим Галузін поскаржився на ураження обʼєктів російської енергетики українськими військовими та закликав іноземні держави втрутитися в ситуацію.

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"Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема з боку США та країн Європи, які мають вплив на київський режим", — заявив він.

Крім того, заступник очільника МЗС РФ назвав дії Вашингтона щодо підтримки України "суперечливими".

"Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру", — додав Галузін.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна, формально мобілізаційні заходи в Росії не скасовувалися, однак новий масштабний етап примусового призову очікується після 20 вересня — по завершенні виборчого періоду.

А заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін оцінив вплив ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, попри наявний ефект, військові підрозділи відчують його в останню чергу.