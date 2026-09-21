ЕС раскритиковал выборы в Госдуму РФ и пригрозил санкциями

Выборы в России на временно оккупированной территории Донецкой области. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Европейский Союз подверг резкой критике очередные выборы в Государственную думу России. В Евросовете заявили о дальнейшем сужении демократических процессов и систематическом давлении на оппозиционные силы в РФ. Среди причин для такой оценки назвали недопуск к выборам единственной антивоенной партии "Яблоко", отсутствие наблюдателей ОБСЕ и организацию голосования на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Евросовета, передает Новини.LIVE.

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Выборы в Госдуму России

Европейский совет опубликовал официальный документ, в котором отреагировал на проведение 18-20 сентября выборов в Государственную думу России. В заявлении отмечается, что голосование проходило на фоне масштабного давления на оппозицию, существенных ограничений свободы слова и продолжающейся агрессии России против Украины.

В частности, российские власти продолжают усиливать давление на оппозицию. Исключение кандидатов от партии "Яблоко" из федерального списка еще больше сузило выбор избирателей, фактически устранив одну из последних оппозиционных сил и единственную партию с антивоенной платформой. ЕС заявил, что и впредь будет поддерживать российские общественные организации, правозащитников и независимые СМИ.

"Европейский Союз сожалеет о решении Российской Федерации не приглашать наблюдателей ОБСЕ на эти выборы. Это еще раз демонстрирует тенденцию игнорирования Российской Федерацией обязательств, взятых на себя всеми государствами-участниками ОБСЕ, и лишает российских избирателей и институтов возможности беспристрастно и независимо оценить эти выборы", — говорится в документе.

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ЕС также осудил проведение Россией так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины — в Крыму, а также в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В Евросоюзе подчеркнули, что такие действия являются очередным нарушением международного права, Устава ООН и территориальной целостности Украины.

Евросоюз также призвал Россию уважать суверенитет и международно признанные границы Украины.

"Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты. Те, кто причастен к организации этих фиктивных выборов или баллотируется в качестве кандидатов на временно оккупированных территориях Украины, а также те, кто несет ответственность за подрыв возможности проведения свободных и честных выборов в России, подвергнутся санкциям", — говорится в сообщении.

Союз подчеркнул свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

ЕС призвал Россию прекратить агрессию против Украины, согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины.

Как писали Новини.LIVE, Польша осудила проведение Россией так называемых выборов в Государственную думу на территориях Украины, Молдовы и Грузии, находящихся под российской оккупацией. Польские власти призвали Москву прекратить эти незаконные действия.

А МИД Украины призвал другие государства, международные организации и всех участников международных отношений не признавать результаты российских выборов в Государственную Думу. Россия проводила голосование не только на своей территории, но и на временно оккупированных украинских землях.