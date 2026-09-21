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Главная Новости дня Польша осудила псевдовыборы РФ на части территории Украины, Молдовы и Грузии

Польша осудила псевдовыборы РФ на части территории Украины, Молдовы и Грузии

Ua ru
21 сентября 2026 01:15
Польша осудила выборы России на оккупированных территориях Украины, Молдовы и Грузии
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Польша выступила против так называемых "выборов" в Госдуму России, которые Москва организовала на оккупированных территориях Украины, Молдовы и Грузии. На этом фоне официальная Варшава призвала РФ перестать совершать незаконные действия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт польского Министерства иностранных дел.

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Что сказала Польша о псевдовыборах России

Для начала важно пояснить, что Польша говорит о "выборах", которые Россия провела в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, в Крыму и Севастополе, а также в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

В польском МИД подчеркнули, что они не только осуждают эти выборы, но и четко заявили, что псевдовыборы проводились незаконно и с нарушением всех норм и международного права и демократии. Также Польша призвала Россию ввести свои войска из Украины.

"Псевдовыборы, организованные российским оккупантом, не имеют юридической силы и не могут служить основанием для легитимизации попытки аннексии оккупированных территорий. Мы призываем Российскую Федерацию уважать международное право, прекратить противоправные действия, нарушающие международные обязательства, и вывести свои вооруженные силы с территории Украины", — говорится в заявлении.

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Как сообщали Новини.LIVE, так называемые выборы в Госдуму России проходили с 18 по 20 сентября включительно. На данный момент в ЦИК уже озвучили первые итоги, утваержая, что правящая партия "Единая Россия" набирает якобы более 50% голосов. При этом экзит-полы на зарубежных участках показывают, что рейтинг партии диктатора РФ Владимира Путина всего 2%.

Также МИД Украины обратилось к иностранным государствам и международным организациям не признавать выборы в Госдуму РФ на оккупированных украинских территориях.

Польша Молдова выборы Грузия война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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