Польща засудила проведення Росією виборів на окупованих територіях України, Молдови та Грузії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Польща виступила проти так званих "виборів" до Державної думи Росії, які Москва організувала на окупованих територіях України, Молдови та Грузії. На цьому тлі офіційна Варшава закликала РФ припинити незаконні дії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт польського Міністерства закордонних справ.

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Що сказала Польща про псевдовибори в Росії

Для початку важливо пояснити, що Польща говорить про «вибори», які Росія провела в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях, у Криму та Севастополі, а також у Придністров’ї, Південній Осетії та Абхазії.

У польському МЗС наголосили, що вони не лише засуджують ці вибори, а й чітко заявили, що псевдовибори проводилися незаконно та з порушенням усіх норм міжнародного права й демократії. Також Польща закликала Росію вивести свої війська з України.

"Псевдовибори, організовані російським окупантом, не мають юридичної сили і не можуть слугувати підставою для легітимізації спроби анексії окупованих територій. Ми закликаємо Російську Федерацію поважати міжнародне право, припинити протиправні дії, що порушують міжнародні зобов’язання, та вивести свої збройні сили з території України", — йдеться у заяві.

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Як повідомляли Новини.LIVE, так звані вибори до Держдуми Росії відбувалися з 18 по 20 вересня включно. Наразі у ЦВК уже оприлюднили перші підсумки, стверджуючи, що правляча партія "Єдина Росія" набирає нібито понад 50 % голосів. При цьому екзит-поли на закордонних дільницях показують, що рейтинг партії диктатора РФ Володимира Путіна становить усього 2%.

Також МЗС України звернулося до іноземних держав та міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори до Держдуми РФ на окупованих українських територіях.