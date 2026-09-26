Зеленський запровадив санкції проти учасників виборів на ТОТ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України. До санкційного списку увійшли люди, які діють в інтересах Росії та сприяють тимчасовій окупації українських територій. Серед них — пропагандистка й пособниця окупантів Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента України у суботу, 26 вересня.

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Зеленський ввів санкції проти учасників "виборів" на ТОТ

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території України.

До санкційного пакета увійшли 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії та сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі.

Частина фігурантів уже "обиралася" так званими депутатами незаконно утворених місцевих рад на тимчасово окупованій території України. Серед інших осіб у списку — пропагандистка й пособниця окупантів Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з росіянами.

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Україна наголошує, що ці "вибори" є нелегітимними. Їхні результати та всі документи, що оформлюються в процесі таких "виборів", не мають жодного юридичного підґрунтя та грубо порушують норми і принципи міжнародного права.

Радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що міжнародне гуманітарне право зобов’язує державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Він також нагадав про підтвердження Генеральною Асамблеєю ООН територіальної цілісності України та засудження спроби незаконної анексії українських областей.

"Норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазьке положення та Женевська конвенція, зобов’язують державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Окупація не дає жодного суверенітету. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України, зокрема у 2014 році щодо Криму та у 2022 році, коли 143 держави засудили спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і визнали її недійсною. Жодні "вибори", "референдуми" чи "округи" цього статусу не змінюють", — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За даними української сторони, "вибори" супроводжувалися масовими фальсифікаціями, примусовим голосуванням та заздалегідь сфабрикованими показниками щодо явки. Україна вважає, що таким чином РФ намагається легітимізувати свої воєнні злочини та використовує імітацію виборчого процесу як один із інструментів закріплення контролю над захопленими українськими територіями.

Відповідну інформацію передадуть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

Які країни не визнали "вибори" РФ

Україна та країни-партнери не визнали "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Серед держав, які засудили такі дії Росії, — країни ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Владислав Власюк наголосив, що санкції України та подальші обмеження з боку партнерів мають стати юридичною оцінкою проведення цих "виборів" і участі в них:

"Наші санкції, а згодом і санкції партнерів — це належна юридична оцінка всім цим "виборам" і кожному, хто в них брав участь".

Новини.LIVE інформували, що Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення Росією фіктивних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про голосування до Держдуми РФ у Криму та окупованих частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Країни заявили, що такі дії порушують суверенітет і незалежність України та Статут ООН.

Новини.LIVE також писали, що МЗС України закликало іноземні держави та міжнародні організації не визнавати російські "вибори" до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. У відомстві наголосили, що голосування та його результати не змінюють міжнародно визнаного статусу українських територій. МЗС також попередило іноземців про можливі правові наслідки за участь у цьому процесі.