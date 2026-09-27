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Головна Новини дня Зеленський: у США вже на етапі застосування закон Ліндсі Грема

Зеленський: у США вже на етапі застосування закон Ліндсі Грема

Ua ru
27 вересня 2026 20:33
Зеленський: у США вже на етапі застосування закон Ліндсі Грема
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на російські масовані удари. Він розповів про наслідки та повідомив про загиблих. Крім того, за словами глави держави, нараз в Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах у неділю, 27 вересня.

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Автор:
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