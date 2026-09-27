Зеленський: у США вже на етапі застосування закон Ліндсі Грема

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Український лідер Володимир Зеленський відреагував на російські масовані удари. Він розповів про наслідки та повідомив про загиблих. Крім того, за словами глави держави, нараз в Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах у неділю, 27 вересня.

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Санкції проти Росії

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