Песков отверг идею США об ослаблении санкций против РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неуместной идею США ослабить санкции против России в обмен на освобождение политических заключенных. Он заявил, что в Кремле отрицают наличие политических заключенных в России. В то же время Песков сообщил, что российские и американские силовики поддерживают контакты по вопросу обмена заключенными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Пескова в среду, 30 сентября.

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В Кремле отреагировали на идею США о санкциях

Недавно The Atlantic опубликовал материал о том, что президент США Дональд Трамп поддержал идею ослабления санкций против России в обмен на освобождение политических заключенных.

По данным журналистов, такой подход мог бы создать возможности для заключения деловых соглашений с Россией еще до окончания войны в Украине.

Согласно информации The Atlantic, этим вопросом в США занимается посланник президента в Восточной Европе Джон Коул. Его план предусматривает принцип "услуга за услугу".

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Также Коул хотел объединить свои усилия со Стивом Уиткоффом, который является главным контактным лицом Дональда Трампа в Москве.

Что заявил пресс-секретарь Кремля Песков

В среду, 30 сентября, Дмитрий Песков впервые прокомментировал информацию The Atlantic о возможном смягчении санкций против России в обмен на политических заключённых.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что Белый дом якобы неверно сформулировал вопрос о таком обмене. По словам Пескова, российская сторона категорически отрицает наличие политических заключенных.

"Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключённых и считаем, что такая формулировка вопроса является абсолютно неуместной", — заявил Песков.

В то же время Песков отметил, что российские и американские силовики поддерживают контакты по вопросу обмена заключенными.

Новини.LIVE сообщали, что спецпосланник США Джон Коул предложил Дональду Трампу снять санкции с России в обмен на освобождение политических заключённых. Идею ему предложил российский диссидент и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Инициатива пока находится на ранней стадии, а Трамп согласился попробовать этот подход.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что в США уже начался этап применения санкционно-тарифного закона Линдси Грэм. Украина ожидает от международных партнеров новых санкций и усиления давления на Россию.