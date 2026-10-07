В МИД раскрыли подробности крупнейшего пакета санкций ЕС против России

Заседание Европейского парламента: Reuters

Послы стран Европейского Союза предварительно согласовали крупнейшее одновременное расширение санкционных списков против России с начала полномасштабной войны. Основной удар ограничений направлен на российский военно-промышленный комплекс, а в списки планируют включить 743 физических и 826 юридических лиц.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Против кого направлены новые санкции ЕС

По словам Тихого, в новые санкционные списки включили предприятия, которые производят ракеты, военные корабли и подводные лодки, авиационные двигатели, артиллерию, боеприпасы и электронику. Ограничения также коснутся руководителей таких компаний.

Тихий рассказал, что Украина перед принятием этого решения передавала европейским партнерам собственные предложения относительно будущих ограничений. Именно официальный Киев предлагал ввести санкции против предприятий, которые задействованы в производстве баллистических ракет. Евросоюз в итоге учел украинские списки.

Отдельно санкции должны ввести против 77 лиц, которые принимали участие в российских выборах на временно оккупированных территориях Украины.

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Тихий также сообщил о продлении ранее введенных ограничений против лиц и организаций, связанных с применением химического оружия.

"Кроме введения новых санкций, были также продлены ранее введенные санкционные ограничения в отношении 31 физического и 6 юридических лиц, которые занимались распространением и применением химического оружия", — отметил Тихий.

После окончательного утверждения санкций активы лиц и компаний из списка в ЕС заморозят. Им также запретят предоставлять средства и другие экономические ресурсы, а для физических лиц будет действовать запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что спецпосланник США Джон Коул предложил Дональду Трампу ослабить санкции против России в обмен на освобождение политических заключенных.

Также Новини.LIVE писал, что спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неуместной идею ослабления американских санкций в обмен на освобождение политических заключенных. Он заявил, что Москва отрицает наличие таких заключенных в России, в то же время российские и американские силовики поддерживают контакты по поводу обмена заключенными.