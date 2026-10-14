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Головна Новини дня Єврокомісія виділила Україні 2,86 млрд євро на оборону

Єврокомісія виділила Україні 2,86 млрд євро на оборону

Ua ru
14 жовтня 2026 13:32
Єврокомісія виділила Україні 2,86 млрд євро на оборону - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Європейська комісія виділила Україні 2,86 млрд євро на потреби оборони в межах раніше узгодженого кредиту ЄС на 90 млрд євро. Кошти спрямують на закупівлю озброєння та військового обладнання, зокрема безпілотників, систем протиповітряної оборони й боєприпасів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в своєму дописі X, передає Новини.LIVE.

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На що Україна спрямує оборонне фінансування

Європейська комісія виділила 2,86 млрд євро на оборонну дієздатність України. Виділені кошти призначені для забезпечення найнагальніших військових потреб України. За них планують закупити безпілотники, системи протиповітряної оборони, ракети, радари, РЕБи та боєприпаси.

Виділення 2,86 млрд євро є частиною раніше узгодженого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро. Фінансування передбачає підтримку України, зокрема для зміцнення її обороноздатності.

Наступні виплати за оборонною частиною кредитної програми ЄС для України очікуються протягом найближчих тижнів.

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"Незмінна підтримка України з боку Європи важлива як ніколи. Це допоможе захистити її небо, врятувати життя, захистити її землю. Сьогоднішньою виплатою ми продовжуємо задовольняти найнагальніші оперативні потреби України, включаючи безпілотники та ракети", — написала Урсула фон дер Ляєн.

Ми писали, що Європейський Союз продовжує активно підтримувати Україну та тиснути на РФ санкціями. Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що ЄС погодив наймасштабніше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розширення санкцій проти російського ВПК.

Новини.LIVE інформували, що президент Володимир Зеленський наголосив — Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС. Він зауважив, що європейська інтеграція залишається пріоритетом держави.

Європейський союз Єврокомісія фінансова допомога Урсула фон дер Ляєн війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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