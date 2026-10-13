Зеленський анонсував нові пакети підтримки України та переговори з ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна розраховує відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства в Європейському Союзі. За його словами, до кінця 2026 року країна планує відкрити всі шість кластерів, а паралельно працює з європейськими партнерами над новими пакетами фінансової підтримки та допомогою для посилення оборони.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 13 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС

Зеленський нагадав, що два переговорні кластери вже відкрили влітку. Тепер українська сторона готується до наступного етапу переговорів і розраховує на подальше просування до членства в Євросоюзі.

Президент наголосив, що європейська інтеграція залишається одним із пріоритетів держави. Для продовження цього процесу Україна також має виконувати домовленості з європейськими партнерами та забезпечувати необхідні внутрішні рішення.

"Це політична й моральна підтримка для нашого народу, це доказ незворотності курсу України — бути нормальною, бути сильною, бути європейською країною", — зазначив глава держави.

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Окрім питань вступу до ЄС, українська сторона працює над новими домовленостями щодо підтримки країни. За словами президента, він планує провести розмови з прем'єр-міністрами Данії та Литви, а наступного дня мають відбутися важливі переговори у Великій Британії.

Зеленський також подякував народним депутатам і представникам уряду за роботу над рішеннями, необхідними для виконання домовленостей із партнерами.

"На цьому тижні є необхідні рішення — необхідні закони, необхідні урядові рішення. Дякую", — сказав президент.

Україна передала США пропозиції щодо наступних зустрічей

Україна продовжує контактувати з американською стороною щодо можливих кроків для досягнення миру. За словами Зеленського, українська команда вже передала США пропозиції щодо наступних зустрічей і переговорів.

Глава держави уточнив, що відповідну пропозицію через свою команду передав спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. Україна готова до зустрічей найближчими днями.

Зеленський також заявив про підтримку ініціативи президента США щодо енергетичного припинення вогню.

"Треба, щоб Росія також була в цій домовленості", — зазначив президент.

Він підкреслив, що Україна готова до конструктивного діалогу, однак усі домовленості мають враховувати захист незалежності держави.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європейська комісія планує 28 жовтня представити дорожні карти щодо вступу до ЄС для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Документи мають оприлюднити в межах щорічного "Пакета розширення 2026" разом зі звітами про прогрес країн-кандидатів. Подальше просування залежатиме, зокрема, від темпів проведення необхідних реформ.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський назвав російського президента Володимира Путіна головною перешкодою на шляху України до членства в Європейському Союзі. За словами українського лідера, очільник Кремля прагне відновити вплив, який мав Радянський Союз.