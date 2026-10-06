ЄС 28 жовтня представить "дорожню карту" вступу України

Єврокомісія представить план вступу України до ЄС 28 жовтня
Європейська комісія планує 28 жовтня представити "дорожні карти" вступу до ЄС для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Документи оприлюднять одночасно зі щорічними звітами про прогрес країн-кандидатів у межах "Пакета розширення 2026".
Про це "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від посадовця ЄС, інформує Новини.LIVE.
Коли Україна отримає "дорожню карту" вступу до ЄС
Колегія Європейської комісії планує затвердити "дорожні карти" для чотирьох країн-кандидатів 28 жовтня.
Йдеться про Україну, Молдову, Чорногорію та Албанію. За словами співрозмовника видання, документи представлять у межах щорічного "Пакета розширення" Євросоюзу.
Водночас він зазначив, що дія "дорожніх карт" залежатиме від того, чи зберігатимуть держави-кандидати темп проведення реформ.
Як писали Новини.LIVE, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що всі посольства країн Євросоюзу продовжують працювати в Києві попри погрози Росії. Вона також наголосила, що ЄС не планує припиняти підтримку України.
Раніше Новини.LIVE повідомляло, що європейські лідери планували обговорити з президентом США Дональдом Трампом передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Йшлося, зокрема, про посилення захисту української енергетики напередодні зими.