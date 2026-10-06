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Головна Новини дня Єврокомісія представить план вступу України до ЄС 28 жовтня

Єврокомісія представить план вступу України до ЄС 28 жовтня

Ua ru
6 жовтня 2026 21:12
ЄС 28 жовтня представить "дорожню карту" вступу України
Підняття українського прапора у Брюселі. Фото: Getty Images

Європейська комісія планує 28 жовтня представити "дорожні карти" вступу до ЄС для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Документи оприлюднять одночасно зі щорічними звітами про прогрес країн-кандидатів у межах "Пакета розширення 2026".

Про це "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від посадовця ЄС, інформує Новини.LIVE.

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Коли Україна отримає "дорожню карту" вступу до ЄС

Колегія Європейської комісії планує затвердити "дорожні карти" для чотирьох країн-кандидатів 28 жовтня.

Йдеться про Україну, Молдову, Чорногорію та Албанію. За словами співрозмовника видання, документи представлять у межах щорічного "Пакета розширення" Євросоюзу.

Водночас він зазначив, що дія "дорожніх карт" залежатиме від того, чи зберігатимуть держави-кандидати темп проведення реформ.

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Як писали Новини.LIVE, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що всі посольства країн Євросоюзу продовжують працювати в Києві попри погрози Росії. Вона також наголосила, що ЄС не планує припиняти підтримку України.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що європейські лідери планували обговорити з президентом США Дональдом Трампом передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Йшлося, зокрема, про посилення захисту української енергетики напередодні зими.

Єврокомісія Україна Чорногорія ЄС умови вступу до ЄС
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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