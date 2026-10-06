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Еврокомиссия представит план вступления Украины в ЕС 28 октября

Ua ru
6 октября 2026 21:12
28 октября ЕС представит «дорожную карту» вступления Украины
Подъем украинского флага в Брюсселе. Фото: Getty Images

Европейская комиссия планирует 28 октября представить "дорожные карты" вступления в ЕС для Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Документы будут обнародованы одновременно с ежегодными отчетами о прогрессе стран-кандидатов в рамках "Пакет расширения 2026".

Об этом "Европейской правде" в Брюсселе стало известно от чиновника ЕС, сообщает Новини.LIVE.

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Когда Украина получит "дорожную карту" вступления в ЕС

Коллегия Европейской комиссии планирует утвердить "дорожные карты" для четырех стран-кандидатов 28 октября.

Речь идет об Украине, Молдове, Черногории и Албании. По словам собеседника издания, документы будут представлены в рамках ежегодного "Пакет расширения" Евросоюза.

В то же время он отметил, что действие "дорожных карт" будет зависеть от того, сохранят ли страны-кандидаты темп проведения реформ.

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Как писали Новини.LIVE, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что все посольства стран Евросоюза продолжают работать в Киеве, несмотря на угрозы России. Она также подчеркнула, что ЕС не планирует прекращать поддержку Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что европейские лидеры планировали обсудить с президентом США Дональдом Трампом передачу Украине дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Речь шла, в частности, об усилении защиты украинской энергетики в преддверии зимы.

Еврокомиссия Украина Черногория ЕС условия вступления в ЕС
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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