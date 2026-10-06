28 октября ЕС представит «дорожную карту» вступления Украины

Подъем украинского флага в Брюсселе. Фото: Getty Images

Европейская комиссия планирует 28 октября представить "дорожные карты" вступления в ЕС для Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Документы будут обнародованы одновременно с ежегодными отчетами о прогрессе стран-кандидатов в рамках "Пакет расширения 2026".

Об этом "Европейской правде" в Брюсселе стало известно от чиновника ЕС, сообщает Новини.LIVE.

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Когда Украина получит "дорожную карту" вступления в ЕС

Коллегия Европейской комиссии планирует утвердить "дорожные карты" для четырех стран-кандидатов 28 октября.

Речь идет об Украине, Молдове, Черногории и Албании. По словам собеседника издания, документы будут представлены в рамках ежегодного "Пакет расширения" Евросоюза.

В то же время он отметил, что действие "дорожных карт" будет зависеть от того, сохранят ли страны-кандидаты темп проведения реформ.

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