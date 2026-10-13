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Главная Новости дня Зеленский объявил об открытии двух переговорных кластеров по вступлению в ЕС

Зеленский объявил об открытии двух переговорных кластеров по вступлению в ЕС

Ua ru
13 октября 2026 21:08
Зеленский объявил о новых пакетах поддержки Украины и переговорах с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина рассчитывает открыть ещё два переговорных кластера на пути к членству в Европейском союзе. По его словам, до конца 2026 года страна планирует открыть все шесть кластеров, а параллельно работает с европейскими партнерами над новыми пакетами финансовой поддержки и помощи для укрепления обороны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 13 октября, передает Новини.LIVE.

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Украина планирует открыть все переговорные кластеры с ЕС

Зеленский напомнил, что два переговорных кластера уже были открыты летом. Теперь украинская сторона готовится к следующему этапу переговоров и рассчитывает на дальнейшее продвижение к членству в Евросоюзе.

Президент подчеркнул, что европейская интеграция остается одним из приоритетов государства. Для продолжения этого процесса Украина также должна выполнять договоренности с европейскими партнерами и обеспечивать необходимые внутренние решения.

"Это политическая и моральная поддержка для нашего народа, это доказательство необратимости курса Украины — быть нормальной, быть сильной, быть европейской страной", — отметил глава государства.

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Помимо вопросов вступления в ЕС, украинская сторона работает над новыми договоренностями о поддержке страны. По словам президента, он планирует провести беседы с премьер-министрами Дании и Литвы, а на следующий день должны состояться важные переговоры в Великобритании.

Зеленский также поблагодарил народных депутатов и представителей правительства за работу над решениями, необходимыми для выполнения договоренностей с партнерами.

"На этой неделе приняты необходимые решения — необходимые законы, необходимые правительственные решения. Спасибо", — сказал президент.

Украина передала США предложения относительно следующих встреч

Украина продолжает поддерживать контакты с американской стороной относительно возможных шагов для достижения мира. По словам Зеленского, украинская команда уже передала США предложения относительно следующих встреч и переговоров.

Глава государства уточнил, что соответствующее предложение через свою команду передал специальному посланнику президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру. Украина готова к встречам в ближайшие дни.

Зеленский также заявил о поддержке инициативы президента США по энергетическому прекращению огня.

"Необходимо, чтобы Россия также была частью этой договоренности", — отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к конструктивному диалогу, однако все договоренности должны учитывать защиту независимости государства.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейская комиссия планирует 28 октября представить "дорожные карты" по вступлению в ЕС для Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Документы должны быть обнародованы в рамках ежегодного "Пакет расширения 2026" вместе с отчетами о прогрессе стран-кандидатов. Дальнейшее продвижение будет зависеть, в частности, от темпов проведения необходимых реформ.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский назвал российского президента Владимира Путина главным препятствием на пути Украины к членству в Европейском Союзе. По словам украинского лидера, глава Кремля стремится восстановить влияние, которым обладал Советский Союз.

Владимир Зеленский Европейский союз переговоры мирные переговоры финансирование условия вступления в ЕС
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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