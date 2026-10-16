Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент України Володимир Зеленський та Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: president.gov.ua

У Брюсселі, 16 жовтня, в п'ятницю, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили посилення української ППО, захист енергетичної інфраструктури та фінансову підтримку держави напередодні зими.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на сайт Президента України.

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Зеленський в Брюсселі 16 жовтня

Український лідер другий день перебуває в столиці Бельгії. Під час зустрічі Володимир Зеленський з лідерами ЄС наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, однак наразі не бачить готовності Росії припинити бойові дії.

"Звісно, ми хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Наразі ми не бачимо з російського боку сигналів про те, що вони готові до цього – до завершення цієї війни. Саме тому ми маємо готуватися до зимового пакета. Йдеться не лише про енергетику, а й про протиповітряну оборону та фінансування. Я вдячний, що ЄС підтримує нас", — наголосив він.

Глава держави також поінформував європейських лідерів про чергові жахливі російські атаки на енергетичні об’єкти вночі та удари по містах України та про кількість поранених.

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"Вранці був жахливий удар росіян по Харкову. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Сімнадцять людей поранені. Були російські удари й по торговельному центру в Рівному та енергетичних обʼєктах у чотирьох регіонах", — додав він.

Він проінформував, що наразі Україні необхідна допомога європейських партнерів для захисту населення від жорстоких російських атак. Зокрема йдеться про потреби української енергетики напередодні зими та посилення ППО, а також підтримку фінансової стійкості держави протягом поточного й наступного років.

Антоніу Кошта: підтримка України залишається непохитною

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на зустрічі відзначив роботу України над реформами та просуванням до членства в Європейському Союзі. Він наголосив, що навіть в складних умовах повномасштабної війни українські державні інституції продовжують працювати, ухвалювати необхідні рішення для вступу в ЄС.

"Підтримка України з боку Європейського Союзу залишається непохитною. Зараз не час припиняти підтримку України чи послаблювати санкції проти Росії. Зараз час посилити нашу підтримку й тиск. Це необхідно для того, щоб змусити Росію погодитися на реальне припинення вогню, сісти за стіл переговорів і зупинити цю війну", — акцентував Антоніу Кошта.

Україна планує відкрити ще два переговорні кластери до кінця року

Ще однією важливою темою зустрічі Володимира Зеленського та лідерів ЄС стала європейська інтеграція України. Глава держави відзначив відкриття двох нових переговорних кластерів цього тижня.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на інтенсивній співпраці з Україною та роботі її державних інституцій над реформами, необхідними для вступу до ЄС.

"Тепер мета полягає в тому, щоб до кінця року відкрити останні два кластери й повноцінно перейти до реалізації реформ, необхідних для вступу", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Ми писали, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "не скасує жодних санкцій, доки Росія не припинить війну". Вона заявила, що підтримала ініціативу лідера США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я, проте "Росія його не дотрималась ані хвилини".

Новини.LIVE інформували, що у межах погодженої кредитної програми Євросоюзу на 90 млрд євро Україна отримає 2,86 млрд євро для зміцнення обороноздатності. Фінансування передбачає придбання військової техніки та озброєння, зокрема дронів, засобів ППО й боєприпасів.