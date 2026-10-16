Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Антоніу Кошта. Фото: Офіс президента

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступили перед журналістами у Брюсселі перед засіданням Європейської ради. Серед головних тем були дотримання енергетичного перемир’я, потреби України перед зимою та подальше просування до членства в Європейському Союзі.

Про це стало відомо з трансляції виступу, передає Новини.LIVE.

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Кошта закликав не послаблювати санкції проти РФ

"Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Зараз час для миру, а не для продовження війни", — наголосив президент Європейської ради.

Він також підкреслив, що Україна може розраховувати на європейську підтримку не лише під час війни, а й на шляху до вступу в ЄС.

Фон дер Ляєн оголосила про підготовку нового пакета санкцій

"Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо енергетичного перемир’я, але бачимо, що Росія не дотрималася його ані хвилини. Натомість Росія вдалася до ескалації, тому ми мусимо посилити тиск на неї", — сказала президентка Єврокомісії фон дер Ляєн.

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"Одне можна сказати напевно: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну", — запевнила президентка Єврокомісії.

За її словами, під час обговорень також порушать питання фінансових потреб України не лише на 2026 рік, а й на 2027-й.

Зеленський назвав головні потреби України перед зимою

"Ми хочемо завершити цю війну якомога швидше. Зараз ми не бачимо сигналів з російського боку, що вони готові її завершити", — заявив Зеленський.

За його словами, підготовка до зими передбачає не лише забезпечення енергетичної стійкості, а й посилення протиповітряної оборони та фінансову допомогу.

"Я вдячний, що ЄС залишається з нами", — сказав президент.

Зеленський також наголосив на важливості продовження реформ для вступу України до Євросоюзу. Він подякував парламенту й уряду.

"Вони чудово попрацювали: навіть під час таких масованих атак знайшли можливість проголосувати за важливі реформи", — зазначив глава держави.

Україна, за словами Зеленського, працюватиме над відкриттям двох останніх переговорних кластерів до кінця 2026 року.

Що обговорять лідери ЄС

16 жовтня лідери країн Європейського Союзу на засіданні Європейської ради під головуванням Антоніу Кошти також заслухають президента України Володимира Зеленського та обговорять подальші кроки щодо підтримки Києва.

За очікуваннями, після зустрічі учасники підтвердять намір посилювати тиск на Росію, сприяти припиненню її агресії та продовжувати допомогу Україні. Окрему увагу приділять пошуку рішення для покриття дефіциту фінансування України у 2027 році.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Сторони обговорили посилення російської загрози, зокрема атаки на енергетичну інфраструктуру. Данія підтвердила готовність надати Україні фінансову підтримку.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський під час аудієнції у короля Бельгії Філіпа подякував бельгійському народу за допомогу. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером президент обговорив наслідки російських ударів по житлових будинках, енергетичних об’єктах та іншій критичній інфраструктурі України.