Що обговорили Володимир Зеленський і Барт де Вевер

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер і Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

У четвер, 15 жовтня, Президент України Володимир Зеленський під час аудієнції в короля Філіпа подякував бельгійському народу за підтримку. Із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером голова держави обговорив наслідки цілодобових російських ударів по житлових будинках, енергетиці та іншій критичній інфраструктурі України.

Про це посиланням на Офіс Президента України передає Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського із головою уряду Бельгії

За словами українського лідера, лише впродовж вечора 15 жовтня під російськими обстрілами опинилися енергетичні об'єкти у двох регіонах. Майже 15 тисяч людей залишилися без світла на Волині. Також частково знеструмлені райони в Києві та на Київщині. У деяких громадах розпочати ремонтні роботи не можуть, бо є загроза повторних атак.

Зеленський повідомив Барту де Веверу, що F-16 потрібні Україні, щоб відбивати атаки реактивних "Шахедів":

"Працюємо з Бельгією над тим, щоб якомога швидше отримати додаткові винищувачі. Говорили і про можливість додаткового постачання боєприпасів до них (до винищувачів, — Ред.)".

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Також голова держави додав, що російські активи мають залишатися замороженими. Доки триває війна РФ не повинна отримувати те, що може використати для нових вбивств і дестабілізації ситуації в Європі.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 15 жовтня Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Там голова держави візьме участь у засіданні Європейської ради. Крім того, він проведе переговори з міжнародними партнерами.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову держави писав, що Бельгія передасть Україні три F-16. Винищувачі надійдуть до кінця поточного року. Президент України Володимир Зеленський подякував бельгійському уряду за підтримку.