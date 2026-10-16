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Зеленский и Барт де Вевер обсудили последствия российских атак

Ua ru
16 октября 2026 00:47
Что обсудили Владимир Зеленский и Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В четверг, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у короля Филиппа поблагодарил бельгийский народ за поддержку. С премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером глава государства обсудил последствия круглосуточных российских ударов по жилым домам, энергетике и другой критической инфраструктуре Украины.

Об этом со ссылкой на Офис Президента Украины сообщает Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского с главой правительства Бельгии

По словам украинского лидера, только в течение вечера 15 октября под российскими обстрелами оказались энергетические объекты в двух регионах. Почти 15 тысяч человек остались без света на Волыни. Также частично обесточены районы в Киеве и Киевской области. В некоторых общинах не могут приступить к ремонтным работам из-за угрозы повторных атак.

Зеленский сообщил Барту де Веверу, что F-16 нужны Украине, чтобы отражать атаки реактивных «Шахедов»:

"Работаем с Бельгией над тем, чтобы как можно быстрее получить дополнительные истребители. Говорили и о возможности дополнительных поставок боеприпасов к ним (к истребителям, — Ред.)".

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Также глава государства добавил, что российские активы должны оставаться замороженными. Пока продолжается война, РФ не должна получать то, что может использовать для новых убийств и дестабилизации ситуации в Европе.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 15 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Там глава государства примет участие в заседании Европейского совета. Кроме того, он проведет переговоры с международными партнерами.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу государства писал, что Бельгия передаст Украине три F-16. Истребители поступят до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бельгийское правительство за поддержку.

Владимир Зеленский Бельгия политики война в Украине Барт де Вевер
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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