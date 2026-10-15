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Головна Новини дня Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради

Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради

Ua ru
15 жовтня 2026 15:34
Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Євроради
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із командою для участі в засіданні Європейської ради та переговорів із міжнародними партнерами. Серед ключових тем зустрічей — посилення тиску на Росію та збільшення оборонної підтримки України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський прибув до Брюсселя: деталі

У четвер, 15 жовтня, президент України прибув до столиці Бельгії разом із командою. Наразі в нього заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції, а також прем’єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії. Крім того, Зеленський матиме аудієнцію у короля Бельгії Філіпа.

На п’ятницю, 16 жовтня, глава держави запланував зустрічі з президентами Європейської ради та Європейської комісії, а також із прем’єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

"Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя", — написав український лідер.

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Ми інформували, що у середу, 14 жовтня, Володимир Зеленський мав запланований візит до Великої Британії. Він мав аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ. Глава держави подякував монарху за підтримку України та допомогу, яку країна надає в умовах російсько-української війни.

Новини.LIVE писали, що український лідер мав зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Під час якої стало відомо, що постачання Україні засобів ППО британського виробництва прискоряться.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Європейський союз НАТО Бельгія війна в Україні Брюссель
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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