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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Ua ru
14 жовтня 2026 18:15
Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
Термінова новина

Президент України поїхав до Великої Британію. Наразі відомо, що він зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Про це повідомив Зеленський у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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"Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", — написав Володимир Зеленський.

Новина доповнюється...

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Автор:
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