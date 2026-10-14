Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Термінова новина

Президент України поїхав до Великої Британію. Наразі відомо, що він зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Про це повідомив Зеленський у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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"Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", — написав Володимир Зеленський.

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