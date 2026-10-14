Зеленський прибув до Британії: запланована зустріч із Чарльзом III

Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, його зустрічає Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: x.com/Zelenskyy

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії разом із командою. У програмі візиту — аудієнція в короля Чарльза III та зустріч із прем’єр-міністром, під час яких планують обговорити питання безпеки й підготувати нові рішення для посилення України.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом III

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Великої Британії запланована аудієнція в Його Величності короля Чарльза III. Також президент має провести важливу зустріч із британським прем’єр-міністром.

Глава держави проінформував, що переговори стосуватимуться широкого спектра безпекових питань. Українська сторона працює над рішеннями, які мають посилити спроможності країни. Окремо український лідер висловив вдячність Великій Британії за підтримку України.

"Уже в Британії разом із командою. Сьогодні запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза ІІІ. Буде також важлива зустріч із Премʼєр-міністром Енді Бернемом. Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять. Дякую Королю, Премʼєр-міністру та всій Британії за підтримку", — написав Зеленський.

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Ми писали, що Велика Британія виділить Україні ракети для систем протиповітряної оборони на суму 58,5 млн доларів. Крім того, Лондон закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

Раніше Новини.LIVE інформували, що, крім того, країна-партнер спрямує 116 млн євро на посилення української протиповітряної оборони перед зимою. Допомога передбачає постачання ракет для систем Patriot, перехоплювачів ППО, великокаліберних артилерійських снарядів і безпілотників.