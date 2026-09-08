Британія надасть Україні новий пакет допомоги

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: 23 ОМБр

Велика Британія виділить Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів (116 млн євро) на новий пакет протиповітряної оборони напередодні зими. До нього увійдуть ракети до Patriot, перехоплювачі для ППО, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники. Озброєння планують поставити в Україну до настання зими, щоб посилити захист від російських атак.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву уряду Великої Британії.

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Що увійде до нового пакета допомоги від Британії

У межах нового пакета Велика Британія поставить Україні перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Також до пакета увійдуть ракети для систем Patriot.

Постачання озброєння відбуватиметься за допомогою механізму PURL, у межах якого союзники України закуповують американську зброю для українських потреб.

Зазначається, що ракети до Patriot та інше протиповітряне обладнання мають доставити в Україну до настання зими. Це допоможе захистити критичну національну інфраструктуру та цивільне населення від російських атак.

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Оголошення про новий пакет стало результатом візитів прем’єр-міністра та міністра оборони Великої Британії до Києва. Під час цих поїздок вони почули від президента України Володимира Зеленського про важливість додаткової підтримки напередодні зими.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг зазначив, що під час перших візитів до Києва разом із прем’єр-міністром усвідомив важливість підтримки України протягом цієї зими. За його словами, Володимир Путін готується використовувати зиму як зброю, продовжуючи атаки на цивільні та енергетичні об’єкти. Стрітінг також наголосив, що Британія пообіцяла мобілізувати союзників і надавати Україні більше підтримки.

"І прем’єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об’єкти та об’єкти енергетики. Ми пообіцяли мобілізувати союзників і надавати більше підтримки, де тільки зможемо", — зазначив глава Міноборони Вес Стрітінг.

Новини.LIVE інформували, що лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж розглядає можливість візиту в Україну, і переговори щодо поїздки вже відбулися. У партії вважають, що візит до Києва міг би частково спростувати звинувачення Фараджа у симпатіях до Росії та Путіна, однак він може викликати невдоволення частини членів Reform UK. Якщо поїздка відбудеться, серед можливих цілей називають зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці серпня 2026 року Україна отримала від Великої Британії підтвердження щодо виробництва далекобійних ракет SCALP. Про що заявив глава держави Володимир Зеленський. Крім того, партнери підтвердили передачу Україні систем ППО Crotale та ракет до них, ракет AIM і додаткових ракет Patriot.