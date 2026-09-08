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Ракеты для Patriot: Великобритания выделит Украине новый пакет помощи

Ua ru
8 сентября 2026 13:16
Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи
Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: 23-я ОМБр

Великобритания выделит Украине 100 миллионов фунтов стерлингов (116 млн евро) на новый пакет средств противовоздушной обороны в преддверии зимы. В него войдут ракеты для Patriot, перехватчики для ПВО, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. Вооружение планируется доставить в Украину до наступления зимы, чтобы усилить защиту от российских атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

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Что войдет в новый пакет помощи от Великобритании

В рамках нового пакета Великобритания поставит Украине перехватчики для противовоздушной обороны, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. Также в пакет войдут ракеты для систем Patriot.

Поставки вооружения будут осуществляться с помощью механизма PURL, в рамках которого союзники Украины закупают американское оружие для нужд Украины.

Отмечается, что ракеты для Patriot и другое противовоздушное оборудование должны быть доставлены в Украину до наступления зимы. Это поможет защитить критически важную национальную инфраструктуру и гражданское население от российских атак.

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Объявление о новом пакете стало результатом визитов премьер-министра и министра обороны Великобритании в Киев. Во время этих поездок они услышали от президента Украины Владимира Зеленского о важности дополнительной поддержки в преддверии зимы.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг отметил, что во время первых визитов в Киев вместе с премьер-министром осознал важность поддержки Украины в течение этой зимы. По его словам, Владимир Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая атаки на гражданские и энергетические объекты. Стритинг также подчеркнул, что Великобритания пообещала мобилизовать союзников и оказывать Украине больше поддержки.

"И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев четко осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики. Мы пообещали мобилизовать союзников и оказывать больше поддержки, где только сможем", — отметил глава Минобороны Уэс Стритинг.

Новини.LIVE сообщали, что лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж рассматривает возможность визита в Украину, и переговоры по поводу поездки уже состоялись. В партии считают, что визит в Киев мог бы частично опровергнуть обвинения Фараджа в симпатиях к России и Путину, однако он может вызвать недовольство части членов Reform UK. Если поездка состоится, среди возможных целей называют встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце августа 2026 годаУкраина получила от Великобритании подтверждение о производстве дальнобойных ракет SCALP. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Кроме того, партнеры подтвердили передачу Украине систем ПВО Crotale и ракет к ним, ракет AIM и дополнительных ракет Patriot.

военная помощь Великобритания ракеты война в Украине Patriot PURL
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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