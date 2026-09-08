Найджел Фарадж может приехать в Украину: что известно

Британский политик Найджел Фарадж. Фото: Nigel Farage﻿/Facebook

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж рассматривает возможность посетить Украину. В партии считают, что такая поездка могла бы частично развеять обвинения в адрес политика в симпатиях к России. В то же время возможный визит может вызвать недовольство части членов Reform UK.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Фарадж может посетить Украину

По информации издания, между партией Reform UK и украинскими партнерами уже состоялись переговоры о возможном визите Фараджа в Украину. Два должностных лица партии подтвердили Politico, что такая возможность обсуждалась.

Один из представителей партии подтвердил сам факт обсуждения, однако собеседники издания не смогли уточнить, на каком уровне велись переговоры.

"Я знаю, что это обсуждалось", — сказал первый чиновник, чей комментарий подтвердил его коллега.

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По словам одного из чиновников, визит мог бы в определенной степени развеять впечатление, будто Фарадж симпатизирует российскому диктатору Путину. В то же время он предупредил, что такая поездка может "разгневать многих наших членов".

Почему Фараджа обвиняют в симпатиях к России

Противники Фараджа регулярно упоминают его предыдущие заявления о России. В частности, в 2014 году политик говорил о своем "восхищении" Путиным как "политическим деятелем".

Спустя десять лет, во время парламентских выборов в Великобритании, Фарадж вызвал бурную реакцию заявлением о том, что именно Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину.

На восприятие политика также повлияло прошлогоднее заключение в Уэльсе бывшего лидера партии "Реформа" за получение российских взяток. Это, как отмечает издание, лишь усилило впечатление, что у Фараджа есть "проблема с Путиным".

В то же время Фарадж делал заявления, свидетельствующие о попытке дистанцироваться от своих предыдущих высказываний. В октябре он назвал Путина "очень плохим парнем" и заявил, что Великобритания должна сбивать самолеты РФ, влетающие в ее воздушное пространство.

Что показывают опросы

Опрос организации More in Common, проведенный в прошлом году, показал, что все группы избирателей в Великобритании в основном поддерживают Украину. В то же время лишь 26% респондентов считают, что Фарадж разделяет эту позицию, тогда как около 21% убеждены, что лидер Reform UK больше симпатизирует России.

Другое исследование, проведенное Opinium в прошлом году, показало, что избиратели правопопулистской партии гораздо скептичнее относятся к дальнейшей британской поддержке Украины, чем сторонники других политических сил.

В Reform UK надеются, что организация визита Фараджа в Украину поможет в определенной степени развеять представления о его симпатиях к Путину.

Фарадж может встретиться с Зеленским

Если визит состоится, он станет очередной попыткой Фараджа дистанцироваться от своих прошлых заявлений.

Самой амбициозной целью поездки в Киев могла бы стать встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время официальные лица отказались комментировать, обсуждалась ли такая возможность.

Reform UK также организует серию визитов, которые должны состояться позднее в этом году, с международными союзниками. Среди них — Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и главная претендентка на пост президента Франции.

Партия Reform UK уделяет особое внимание взаимодействию с украинской стороной. В частности, посольство Украины в Лондоне направило своего представителя на партийную конференцию британских правопопулистов, состоявшуюся в этом году.

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