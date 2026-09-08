Найджел Фарадж може приїхати в Україну: що відомо

Британський політик Найджел Фарадж. Фото: Nigel Farage﻿/Facebook

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж розглядає можливість відвідати Україну. У партії вважають, що така поїздка могла б частково розвіяти звинувачення політика у симпатіях до Росії. Водночас можливий візит може викликати невдоволення частини членів Reform UK.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Politico.

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Фарадж може відвідати Україну

За інформацією видання, між партією Reform UK та українськими контактами вже відбулися переговори щодо можливого візиту Фараджа в Україну. Двоє посадовців партії підтвердили Politico, що така можливість обговорювалася.

Один із представників партії підтвердив сам факт обговорення, однак співрозмовники видання не змогли уточнити, на якому рівні проводилися переговори.

"Я знаю, що це обговорювалося", – сказав перший посадовець, чий коментар підтвердив його колега.

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За словами одного з посадовців, візит міг би певною мірою розвіяти враження, ніби Фарадж симпатизує російському диктатору Путіну. Водночас він попередив, що така поїздка може "розлютити багатьох наших членів".

Чому Фараджа звинувачують у симпатіях до Росії

Противники Фараджа регулярно згадують його попередні заяви щодо Росії. Зокрема, у 2014 році політик говорив про своє "захоплення" Путіним як "політичним діячем".

Через десять років, під час парламентських виборів у Великій Британії, Фарадж викликав бурхливу реакцію заявою про те, що саме Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну.

На сприйняття політика також вплинуло ув’язнення минулого року у Вельсі колишнього лідера партії "Реформа" за отримання російських хабарів. Це, як зазначає видання, лише посилило враження, що у Фараджа є "проблема з Путіним".

Водночас Фарадж робив заяви, які свідчать про спробу дистанціюватися від своїх попередніх висловлювань. У жовтні він назвав Путіна "дуже поганим хлопцем" і заявив, що Велика Британія має збивати літаки РФ, які влітають в її повітряний простір.

Що показують опитування

Опитування організації More in Common, проведене минулого року, показало, що всі групи виборців у Великій Британії переважно підтримують Україну. Водночас лише 26% респондентів вважають, що Фарадж поділяє цю позицію, тоді як близько 21% переконані, що лідер Reform UK більше симпатизує Росії.

Інше дослідження, проведене Opinium минулого року, засвідчило, що виборці правопопулістської партії значно скептичніше ставляться до подальшої британської підтримки України, ніж прихильники інших політичних сил.

У Reform UK сподіваються, що організація візиту Фараджа до України допоможе певною мірою розвіяти уявлення про його симпатії до Путіна.

Фарадж може зустрітися із Зеленським

Якщо візит відбудеться, він стане черговою спробою Фараджа дистанціюватися від своїх минулих заяв.

Найамбітнішою метою поїздки до Києва могла б стати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас офіційні особи відмовилися коментувати, чи обговорювалася така можливість.

Reform UK також організовує серію візитів, які мають відбутися пізніше цього року, із міжнародними союзниками. Серед них — Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" та головна претендентка на посаду президента Франції.

Партія Reform UK приділяє особливу увагу взаємодії з українською стороною. Зокрема, посольство України в Лондоні направило свого представника на цьогорічну партійну конференцію британських правопопулістів.

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