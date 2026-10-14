Зеленский прибыл в Великобританию: запланирована встреча с Чарльзом III

Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, его встречает Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: x.com/Zelenskyy

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию вместе со своей делегацией. В программе визита — аудиенция у короля Чарльза III и встреча с премьер-министром, в ходе которых планируется обсудить вопросы безопасности и подготовить новые решения по укреплению Украины.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский встретится с королем Чарльзом III

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе визита в Великобританию запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Также президент должен провести важную встречу с британским премьер-министром.

Глава государства сообщил, что переговоры будут касаться широкого спектра вопросов безопасности. Украинская сторона работает над решениями, которые должны укрепить потенциал страны. Отдельно украинский лидер выразил благодарность Великобритании за поддержку Украины.

"Уже в Великобритании вместе с командой. Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Также состоится важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом. Будем обсуждать широкий спектр вопросов безопасности. Готовим решения, которые укрепят нас. Благодарю короля, премьер-министра и всю Великобританию за поддержку", — написал Зеленский.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что, кроме того, страна-партнер направит 116 млн евро на укрепление украинской противовоздушной обороны перед зимой. Помощь предусматривает поставку ракет для систем Patriot, перехватчиков ПВО, крупнокалиберных артиллерийских снарядов и беспилотников.