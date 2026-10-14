Великобритания предоставит Украине ракеты ПВО на сумму 58,5 млн долларов перед визитом Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Фото: Офис президента

Великобритания предоставит Украине ракеты противовоздушной обороны на сумму 45 млн фунтов стерлингов (около 58,5 млн долларов) и ускорит их поставку. Об этом британское правительство объявило накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, который планируется 14 октября. Также страна призывает партнеров усилить санкции против России.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании, информирует Новини.LIVE.

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Великобритания ускорит поставки ракет ПВО Украине

Лондон ускорит передачу Украине легких многоцелевых ракет (LMM), которые используются для противовоздушной обороны. По данным британского правительства, они продемонстрировали высокую эффективность против реактивных беспилотников, которыми Россия атакует украинские города вдали от линии фронта, в частности Киев.

Из общего пакета помощи на 45 млн фунтов стерлингов около 10 млн фунтов будет направлено на ускорение поставок ракет для удовлетворения самых насущных потребностей Украины перед зимой.

В целом Великобритания уже обязалась передать Украине более 5 тыс. таких ракет в течение следующих четырёх лет. На эту программу предусмотрено 1,6 млрд фунтов стерлингов.

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Великобритания готовит новые санкции против России

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем поручил министрам подготовить дополнительные пакеты санкций, военной помощи и финансовых мер для срочной поддержки Украины в ближайшие недели.

Перед встречей с Зеленским Бернем заявил, что поддержка Украины остается важной для безопасности Великобритании и помощи украинским военным на передовой.

"Мое послание украинскому народу не могло быть яснее: мы с вами столько, сколько нужно, и мы будем идти дальше и быстрее в нашей поддержке вашей мужественной борьбы за мир в Европе", — заявил британский премьер.

Также Лондон призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию и добиваться от Владимира Путина выполнения призывов США о полном прекращении огня в энергетическом секторе.

Великобритания призывает партнеров запретить российский сжиженный газ

Великобритания продолжает работу над полным запретом морских перевозок российского сжиженного природного газа. Такие ограничения должны лишить Россию доступа к британским судоходным и страховым услугам.

Канцлер казначейства Великобритании Джон Хили планирует призвать международных партнеров ввести аналогичные ограничения во время встреч Международного валютного фонда в Бангкоке.

По словам Хили, согласованные действия партнеров должны ограничить поступление средств, которые Россия использует для финансирования войны против Украины.

Ранее Новини.LIVE. сообщали, что Великобритания в сентябре выделила Украине 100 млн фунтов стерлингов на новый пакет военной помощи. В него войдут ракеты для систем Patriot, перехватчики противовоздушной обороны, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. Вооружение планируется доставить в Украину до наступления зимы, чтобы усилить защиту гражданского населения и критической инфраструктуры от российских атак.

Также Новини.LIVE. сообщали, что в конце августа Великобритания подтвердила Украине разрешение на производство дальнобойных ракет SCALP. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, ранее вопрос производства этих ракет обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также подтвердил разблокировку лицензии.