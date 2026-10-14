Британія надасть Україні ракети ППО на 58,5 млн доларів перед візитом Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр Великої Британії Енді Бернем. Фото: Офіс президента

Велика Британія надасть Україні ракети протиповітряної оборони на 45 млн фунтів стерлінгів (близько 58,5 млн доларів) і прискорить їх постачання. Про це британський уряд оголосив напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона, який планується 14 жовтня. Також країна закликає партнерів посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії, інформує Новини.LIVE.

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Британія прискорить постачання ракет ППО Україні

Лондон прискорить передачу Україні легких багатоцільових ракет (LMM), які використовують для протиповітряної оборони. За даними британського уряду, вони показали високу ефективність проти реактивних безпілотників, якими Росія атакує українські міста далеко від лінії фронту, зокрема Київ.

Із загального пакета допомоги на 45 млн фунтів стерлінгів близько 10 млн фунтів спрямують на прискорення постачання ракет для задоволення найнагальніших потреб України перед зимою.

Загалом Велика Британія вже зобов’язалася передати Україні понад 5 тис. таких ракет протягом наступних чотирьох років. На цю програму передбачено 1,6 млрд фунтів стерлінгів.

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Британія готує нові санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем доручив міністрам підготувати додаткові пакети санкцій, військової допомоги та фінансових заходів для термінової підтримки України в найближчі тижні.

Перед зустріччю із Зеленським Бернем заявив, що підтримка України залишається важливою для безпеки Великої Британії та допомоги українським військовим на передовій.

"Моє послання до українського народу не могло бути чіткішим: ми з вами стільки, скільки потрібно, і ми йтимемо далі та швидше у нашій підтримці вашої мужньої боротьби за мир у Європі", — заявив британський прем’єр.

Також Лондон закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та домагатися від Володимира Путіна виконання закликів США щодо повного припинення вогню в енергетичному секторі.

Британія закликає партнерів заборонити російський скраплений газ

Велика Британія продовжує роботу над повною забороною морських перевезень російського скрапленого природного газу. Такі обмеження мають позбавити Росію доступу до британських судноплавних і страхових послуг.

Канцлер казначейства Великої Британії Джон Гілі планує закликати міжнародних партнерів запровадити аналогічні обмеження під час зустрічей Міжнародного валютного фонду в Бангкоку.

За словами Гілі, узгоджені дії партнерів мають обмежити надходження коштів, які Росія використовує для фінансування війни проти України.

Раніше Новини.LIVE писали, що Велика Британія у вересні виділила Україні 100 млн фунтів стерлінгів на новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть ракети для систем Patriot, перехоплювачі протиповітряної оборони, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники. Озброєння планують доставити до України до настання зими, щоб посилити захист цивільного населення та критичної інфраструктури від російських атак.

Також Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці серпня Велика Британія підтвердила Україні дозвіл на виробництво далекобійних ракет SCALP. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, раніше питання виробництва цих ракет обговорювали з президентом Франції Емманюелем Макроном, який також підтвердив розблокування ліцензії.