Зеленский встретился с королём Великобритании Чарльзом III
Ua ru
14 октября 2026 18:15
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Президент Украины отправился в Великобританию. На данный момент известно, что он встретился с королём Великобритании Чарльзом III.
Об этом сообщил Зеленский в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.
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"Благодарю Его Величество короля Чарльза III за аудиенцию. Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Ценим всю помощь Соединённого Королевства", — написал Владимир Зеленский.
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