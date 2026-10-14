Зеленский встретился с королём Великобритании Чарльзом III

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Президент Украины отправился в Великобританию. На данный момент известно, что он встретился с королём Великобритании Чарльзом III.

Об этом сообщил Зеленский в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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"Благодарю Его Величество короля Чарльза III за аудиенцию. Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Ценим всю помощь Соединённого Королевства", — написал Владимир Зеленский.

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