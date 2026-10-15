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Главная Новости дня Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Евросовета

Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Евросовета

Ua ru
15 октября 2026 15:34
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Евросовета
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель вместе со своей командой для участия в заседании Европейского совета и переговорах с международными партнерами. Среди ключевых тем встреч — усиление давления на Россию и увеличение оборонной поддержки Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский прибыл в Брюссель: подробности

В четверг, 15 октября, президент Украины прибыл в столицу Бельгии вместе со своей командой. В настоящее время у него запланированы переговоры с генеральным секретарем НАТО, президентом Франции, а также премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии. Кроме того, Зеленский будет принят на аудиенции у короля Бельгии Филиппа.

На пятницу, 16 октября, глава государства запланировал встречи с президентами Европейского совета и Европейской комиссии, а также с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

"Мы все в Европе хотим, чтобы эта война закончилась. И для этого нужны сигналы силы — больше реального давления на Россию и больше оборонной поддержки для Украины. Сейчас особенно важно действовать вместе, чтобы защитить жизни", — написал украинский лидер.

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Мы сообщали, что в среду, 14 октября, у Владимира Зеленского был запланирован визит в Великобританию. У него состоялась аудиенция у короля Чарльза III. Глава государства поблагодарил монарха за поддержку Украины и помощь, которую страна оказывает в условиях российско-украинской войны.

Новини.LIVE писали, что украинский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. В ходе встречи стало известно, что поставки Украине средств ПВО британского производства будут ускорены.

Владимир Зеленский санкции против России Европейский союз НАТО Бельгия война в Украине Брюссель
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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