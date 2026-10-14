Великобритания ускорит поставки средств ПВО в Украину — Бернем

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Фото: Reuters

Глава государства Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для проведения рабочей встречи с представителями страны-партнера. В ходе беседы премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что поставки Украине средств ПВО собственного производства будут ускорены.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Энди Бернема во время встречи с Владимиром Зеленским.

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Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отправился в Великобританию для решения «широкого спектра вопросов безопасности». В начале встречи с премьер-министром он подчеркнул, что Украина готова к любому формату прекращения огня.

"Сегодня у нас массированные атаки, и жаль, что у нас также есть определенные трудности", — напомнил Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил о намерении обсудить с британским премьером обмен разведывательной информацией с США и проблемы, связанные с использованием Starlink.

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"Есть много разных сюрпризов, на которые нельзя рассчитывать, когда у тебя есть партнерство. И мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть очень честными, четкими и сильными партнерами", — сказал он.

Вопросы противовоздушной обороны и международного сотрудничества остаются среди ключевых тем переговоров Украины с партнерами на фоне российских атак.

Мы писали, что по прибытии в Лондон президент Зеленский сообщил, что в настоящее время Украина готовит меры по укреплению собственного потенциала. Он также поблагодарил Великобританию за поддержку.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский уже встретился с королем Великобритании Чарльзом III, у них состоялась аудиенция. Переговоры с представителями Великобритании по вопросам безопасности должны углубить двустороннее сотрудничество.