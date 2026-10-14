Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ на энергетику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Россия нанесла массированный удар по энергетической и критической инфраструктуре Украины. В результате атаки были повреждены объекты и оборудование на 26 объектах электроэнергетического комплекса и четырёх объектах нефтегазового комплекса. По меньшей мере 600 тысяч человек остались без электричества, есть погибшие и раненые.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о повреждениях в энергетике в результате атаки РФ

Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи российские войска применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и баллажирующих боеприпасов. Под ударом оказались энергетическая и критическая инфраструктура Киева, Киевской области и Харькова. Президент подчеркнул, что Россия целенаправленно атаковала энергетику, в отношении которой президент США объявил о прекращении огня, и назвал это демонстративным неуважением к американской стороне.

"За эту ночь россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и баллажирующих боеприпасов против нашей энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, в Киевской области и в Харькове. Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, в отношении которой президент Америки объявил о прекращении огня. Удар абсолютно сознательный и показателен по своим масштабам — такого демонстративного неуважения со стороны России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента Америки убедительными", — отметил лидер.

Президент также сообщил о масштабных повреждениях украинского энергетического и нефтегазового комплексов. По его словам, по меньшей мере 600 тысяч человек остались без электроснабжения, а количество отключений может возрасти:

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"К сожалению, имеются ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и на четырех объектах нефтегазового комплекса".

Зеленский призвал США усилить давление на Россию

Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам и другим людям в мире, которые не игнорируют российскую агрессию, с призывом жестко отреагировать на атаку. Президент заявил, что Россия не воспользовалась возможностью деэскалации и решила продолжить войну.

"Мы просим Америку и каждого в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать, и отреагировать жестко. Россия упустила возможность деэскалации и четко решила продолжать свою безумную войну на уничтожение", — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер призвал президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России. Он также упомянул закон Линдси Грэма, который, по его словам, недавно был принят и подписан, и подчеркнул возможность Соединенных Штатов оказывать влияние на Россию с помощью давления:

"Мы просим президента Трампа ввести жесткие санкции против России, тем более что закон Линдси Грэма, который был недавно принят и подписан, это позволяет и регламентирует. Президент Америки располагает всеми необходимыми и достаточными инструментами, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора".

Кроме того, Зеленский призвал предоставить Украине дополнительные противоракетные средства для систем Patriot. Он подчеркнул, что ни одна страна не должна оставаться один на один с Россией, и поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

Скриншот заявления Зеленского / Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 октября Россия нанесла массированные удары по железнодорожной инфраструктуре Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей. Из-за атак возникли проблемы с энергоснабжением и движением поездов, а материальные потери оказались значительными. Все сотрудники были своевременно эвакуированы, пострадавших и погибших нет.

Новини.LIVE также сообщали, что 13 октября Россия десять раз атаковала последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Украине, расположенный в Хмельницком. В результате ударов возникли пять масштабных пожаров, а огонь уничтожил около 85% товаров на складе. В компании сообщили, что все сотрудники живы, однако атака нанесла значительный финансовый ущерб и разрушила логистическую цепочку.