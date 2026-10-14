Россия нанесла удары по железнодорожным объектам в пяти областях Украины

РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в пяти областях Украины
В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожным объектам в пяти областях Украины. Под ударом оказались депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав. Все работники были своевременно эвакуированы, поэтому пострадавших и погибших нет.
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский на своей странице в Facebook, сообщает Новини.LIVE.
Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре
Массированная волна ударов по железной дороге охватила Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.
По словам Александра Перцовского, российские войска атаковали локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, а также подвижной состав.
В результате ударов возникали проблемы с энергоснабжением. Специалисты Укрзализныци оперативно восстанавливали его. Кроме того, из-за блокирования ключевых направлений негабаритными объектами железнодорожники организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд.
Последствия атаки РФ на железную дорогу
Александр Перцовский отметил, что работников заблаговременно предупредили об опасности и эвакуировали. Ночь прошла без пострадавших и человеческих жертв.
В то же время материальные потери от ударов значительны. С утра железнодорожники работают над восстановлением.
Отдельно из-за баллистической угрозы останавливали столичный железнодорожный узел. Сейчас поезда, которые задерживали из соображений безопасности, один за другим отправляются дальше.
Новини.LIVE сообщали, что 13 октября 2026 года Россия десять раз атаковала последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Украине, расположенный в Хмельницком. В результате ударов возникли пять масштабных пожаров, а огонь уничтожил около 85% товаров на складе. В компании сообщили, что все сотрудники живы, однако атака нанесла значительный финансовый ущерб и нарушила логистику.
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