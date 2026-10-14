Россия нанесла удары по железнодорожным объектам в пяти областях Украины

Последствия атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру. Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожным объектам в пяти областях Украины. Под ударом оказались депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав. Все работники были своевременно эвакуированы, поэтому пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский на своей странице в Facebook, сообщает Новини.LIVE.

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Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре

Массированная волна ударов по железной дороге охватила Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

По словам Александра Перцовского, российские войска атаковали локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, а также подвижной состав.

В результате ударов возникали проблемы с энергоснабжением. Специалисты Укрзализныци оперативно восстанавливали его. Кроме того, из-за блокирования ключевых направлений негабаритными объектами железнодорожники организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд.

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Александр Перцовский отметил, что работников заблаговременно предупредили об опасности и эвакуировали. Ночь прошла без пострадавших и человеческих жертв.

В то же время материальные потери от ударов значительны. С утра железнодорожники работают над восстановлением.

Отдельно из-за баллистической угрозы останавливали столичный железнодорожный узел. Сейчас поезда, которые задерживали из соображений безопасности, один за другим отправляются дальше.

Скриншот сообщения главы Укрзализныци/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 13 октября 2026 года Россия десять раз атаковала последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Украине, расположенный в Хмельницком. В результате ударов возникли пять масштабных пожаров, а огонь уничтожил около 85% товаров на складе. В компании сообщили, что все сотрудники живы, однако атака нанесла значительный финансовый ущерб и нарушила логистику.

Новини.LIVE также писали, что 13 октября российские войска атаковали беспилотником учебное заведение в центре Ровно. В результате удара корпус здания получил значительные повреждения, есть раненые.