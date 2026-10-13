Россия атаковала учебное заведение в Ровно

Спасатели устраняют последствия удара со стороны РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/dsns.rivne

Российские войска атаковали центр Ровно с помощью беспилотника. Под удар попал корпус учебного заведения. На месте наблюдаются разрушения и есть раненые.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль во вторник, 13 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Удар РФ по учебному заведению в Ровно

По словам главы ОВА Александра Коваля, 13 октября российские войска нанесли удар беспилотником по учебному заведению в центре Ровно.

В настоящее время на месте попадания работают все соответствующие службы. В результате атаки РФ здание получило значительные повреждения, также есть пострадавшие.

"Зафиксирован прилет БпЛА в центр города. Корпус учебного заведения, все службы на месте. Работаем, много повреждений, есть раненые", — сообщил Александр Коваль.

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