Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала учебное заведение в центре Ровно: есть раненые и разрушения

Россия атаковала учебное заведение в центре Ровно: есть раненые и разрушения

Ua ru
13 октября 2026 10:54
Россия атаковала учебное заведение в Ровно
Спасатели устраняют последствия удара со стороны РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/dsns.rivne

Российские войска атаковали центр Ровно с помощью беспилотника. Под удар попал корпус учебного заведения. На месте наблюдаются разрушения и есть раненые.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль во вторник, 13 октября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Удар РФ по учебному заведению в Ровно

По словам главы ОВА Александра Коваля, 13 октября российские войска нанесли удар беспилотником по учебному заведению в центре Ровно.

В настоящее время на месте попадания работают все соответствующие службы. В результате атаки РФ здание получило значительные повреждения, также есть пострадавшие.

"Зафиксирован прилет БпЛА в центр города. Корпус учебного заведения, все службы на месте. Работаем, много повреждений, есть раненые", — сообщил Александр Коваль.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение суток несколько раз атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов были повреждены больница и автомобили, четверо пациентов получили легкие ранения. Силы ПВО уничтожали вражеские цели, погибших нет.

Новини.LIVE также писали, что 12 октября российские войска атаковали центр Днепра и торговый центр. В результате обстрела погиб человек, также были повреждены помещение, кафе и окна многоэтажного здания.

Ровно Ровенская область обстрелы война в Украине атака разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации