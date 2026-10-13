Россия атаковала учебное заведение в Ровно

Россия атаковала учебное заведение в центре Ровно: есть раненые и разрушения
Российские войска атаковали центр Ровно с помощью беспилотника. Под удар попал корпус учебного заведения. На месте наблюдаются разрушения и есть раненые.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль во вторник, 13 октября, сообщает Новини.LIVE.
Удар РФ по учебному заведению в Ровно
По словам главы ОВА Александра Коваля, 13 октября российские войска нанесли удар беспилотником по учебному заведению в центре Ровно.
В настоящее время на месте попадания работают все соответствующие службы. В результате атаки РФ здание получило значительные повреждения, также есть пострадавшие.
"Зафиксирован прилет БпЛА в центр города. Корпус учебного заведения, все службы на месте. Работаем, много повреждений, есть раненые", — сообщил Александр Коваль.
Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение суток несколько раз атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов были повреждены больница и автомобили, четверо пациентов получили легкие ранения. Силы ПВО уничтожали вражеские цели, погибших нет.
Новини.LIVE также писали, что 12 октября российские войска атаковали центр Днепра и торговый центр. В результате обстрела погиб человек, также были повреждены помещение, кафе и окна многоэтажного здания.